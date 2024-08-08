В пятницу, 9 августа, пройдет матч второго тура украинской Премьер-Лиги, в котором сыграют «Верес» и «Динамо».

Поединок состоится в Ровно на стадионе «Авангард» и судить его будет арбитр из Славянска Александр Омельченко. Начало матча в 18.00.

«Верес» – «Динамо». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале UPL.TV.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Динамо», за которой следите в украинской версии сайта.