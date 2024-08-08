Челси подпишет в команду седьмого вратаря за 20 млн евро
Но сезон 2024/25 Майк Пендерс проведет в «Генке»
Лондонский «Челси» вскоре подпишет бельгийского вратаря «Генка» Майка Пендерса, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, «синие» заплатят «Генку» 20 миллионов евро с учетом бонусов за трансфер 19-летнего футболиста.
Отмечается, что сам игрок подпишет с клубом АПЛ долгосрочное соглашение, но сезон 2024/25 проведет в родном клубе на правах аренды.
Интересно, что на данный момент в «Челси» уже есть 6 вратарей: Джордже Петрович, Роберт Санчес, Филип Йоргенсен, Кепа Аррисабалага, Лукас Бергстрём и Маркус Беттинелли.
В новой кампании Майк Пендерс уже успел провести 2 матча за «Генк» в чемпионате Бельгии - это первые его поединки в составе первой команды клуба. Портал Transfermarkt оценивает стоимость кипера в 1 миллион евро.
Ранее сообщалось, что «Челси» завершает подписание нападающего «Атлетико» Саму Омородиона.
🚨🔵 Mike Penders to Chelsea, here we go! Deal in place for 2005 born goalkeeper to join the club from Genk.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2024
Package up to €20m add-ons included, long term deal.
Chelsea see huge potential in Penders.
He’s staying at Genk for season 24/25, heading to London next June. 🇧🇪 pic.twitter.com/5TTzehEEpr
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Олимпийский турнир по баскетболу состоится с 27 июля по 11 августа
Олимпийский турнир по футболу состоится с 24 июля по 10 августа