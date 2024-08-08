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Англия
08 августа 2024, 21:03 | Обновлено 08 августа 2024, 21:04
1012
0

Челси подпишет в команду седьмого вратаря за 20 млн евро

Но сезон 2024/25 Майк Пендерс проведет в «Генке»

08 августа 2024, 21:03 | Обновлено 08 августа 2024, 21:04
1012
0
Челси подпишет в команду седьмого вратаря за 20 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Пендерс

Лондонский «Челси» вскоре подпишет бельгийского вратаря «Генка» Майка Пендерса, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «синие» заплатят «Генку» 20 миллионов евро с учетом бонусов за трансфер 19-летнего футболиста.

Отмечается, что сам игрок подпишет с клубом АПЛ долгосрочное соглашение, но сезон 2024/25 проведет в родном клубе на правах аренды.

Интересно, что на данный момент в «Челси» уже есть 6 вратарей: Джордже Петрович, Роберт Санчес, Филип Йоргенсен, Кепа Аррисабалага, Лукас Бергстрём и Маркус Беттинелли.

В новой кампании Майк Пендерс уже успел провести 2 матча за «Генк» в чемпионате Бельгии - это первые его поединки в составе первой команды клуба. Портал Transfermarkt оценивает стоимость кипера в 1 миллион евро.

Ранее сообщалось, что «Челси» завершает подписание нападающего «Атлетико» Саму Омородиона.

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Дмитро Вербинський Источник: Фабрицио Романо
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