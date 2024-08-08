ВИДЕО. Принс Аду вывел Кривбасс вперед в матче Лиги Европы против Виктории
Хозяева поля вышли вперед на 20-й минуте поединка квалификации ЛЕ
8 августа в 21:00 проходит первый матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы, в котором играют «Кривбасс» Кривой Рог и чешская команда «Виктория» Пльзень.
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Команды встречаются на арене в словацком городе Кошице. Ответный матч между этими командами пройдет 15 августа в Чехии.
Хозяева поля открыли счет на 20-й минуте матча. Принс Аду вывел Кривбасс вперед в матче Лиги Европы против Виктории.
❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче между Кривбассом и Викторией
ГОЛ! 1:0. Принс Аду, 20 мин
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