ВИДЕО. Принс Аду вывел Кривбасс вперед в матче Лиги Европы против Виктории

8 августа в 21:00 проходит первый матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы, в котором играют «Кривбасс» Кривой Рог и чешская команда «Виктория» Пльзень.

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Команды встречаются на арене в словацком городе Кошице. Ответный матч между этими командами пройдет 15 августа в Чехии.

Хозяева поля открыли счет на 20-й минуте матча. Принс Аду вывел Кривбасс вперед в матче Лиги Европы против Виктории.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче между Кривбассом и Викторией

ГОЛ! 1:0. Принс Аду, 20 мин