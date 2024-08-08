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Лига Европы
08 августа 2024, 21:27 | Обновлено 08 августа 2024, 21:53
1296
0

ВИДЕО. Принс Аду вывел Кривбасс вперед в матче Лиги Европы против Виктории

Хозяева поля вышли вперед на 20-й минуте поединка квалификации ЛЕ

08 августа 2024, 21:27 | Обновлено 08 августа 2024, 21:53
1296
0
ВИДЕО. Принс Аду вывел Кривбасс вперед в матче Лиги Европы против Виктории
ФК Кривбасс. Принс Аду

8 августа в 21:00 проходит первый матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы, в котором играют «Кривбасс» Кривой Рог и чешская команда «Виктория» Пльзень.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды встречаются на арене в словацком городе Кошице. Ответный матч между этими командами пройдет 15 августа в Чехии.

Хозяева поля открыли счет на 20-й минуте матча. Принс Аду вывел Кривбасс вперед в матче Лиги Европы против Виктории.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче между Кривбассом и Викторией

ГОЛ! 1:0. Принс Аду, 20 мин

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Лига Европы Виктория Пльзень Кривбасс Кривой Рог Кривбасс - Виктория Пльзень видео голов и обзор Принс Аду
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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