Украина. Премьер лига08 августа 2024, 22:16 |
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Где смотреть онлайн матч УПЛ Колос – Ингулец
10 августа в 18:00 состоится матч 2-го тура УПЛ
08 августа 2024, 22:16 |
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В субботу, 10 августа, в 18:00 состоится матч 2-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Колос» Ковалевка и «Ингулец».
Команды встретятся на стадионе «Колос».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет арбитр Александр Афанасьев из Харькова.
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
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