Украина. Премьер лига08 августа 2024, 20:11 |
315
0
Где смотреть онлайн матч УПЛ Черноморец – Заря
10 августа в 15:30 состоится матча 2-го тура УПЛ
08 августа 2024, 20:11 |
315
0
В субботу, 10 августа, в 15:30 состоится матч 2-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Черноморец» Одесса и «Заря» Луганск.
Команды встретятся на стадионе «Черноморец».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет арбитр Дмитрий Евтухов из Днепра.
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Олимпийские игры | 08 августа 2024, 07:01 0
В финале Олимпийских игр в Париже Александр одолел Нурбека Оралбая
Баскетбол | 08 августа 2024, 07:52 4
Олимпийский турнир по баскетболу состоится с 27 июля по 11 августа
Футбол | 08.08.2024, 16:22
Олимпийские игры | 08.08.2024, 07:47
Олимпийские игры | 08.08.2024, 21:12
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
07.08.2024, 12:01 2
08.08.2024, 06:43
08.08.2024, 09:29 23
07.08.2024, 09:35 7
06.08.2024, 18:58 14
08.08.2024, 07:20 7
08.08.2024, 00:35 5
07.08.2024, 06:59