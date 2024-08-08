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  4. Где смотреть онлайн матч УПЛ Черноморец – Заря
Украина. Премьер лига
08 августа 2024, 20:11 |
315
0

Где смотреть онлайн матч УПЛ Черноморец – Заря

10 августа в 15:30 состоится матча 2-го тура УПЛ

08 августа 2024, 20:11 |
315
0
Где смотреть онлайн матч УПЛ Черноморец – Заря
УПЛ

В субботу, 10 августа, в 15:30 состоится матч 2-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Черноморец» Одесса и «Заря» Луганск.

Команды встретятся на стадионе «Черноморец».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Дмитрий Евтухов из Днепра.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV.

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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