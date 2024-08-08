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  4. ВИДЕО. Кривбасс не забил и пропустил второй раз. Виктория П вышла вперед
Лига Европы
08 августа 2024, 22:28 | Обновлено 08 августа 2024, 22:35
491
0

ВИДЕО. Кривбасс не забил и пропустил второй раз. Виктория П вышла вперед

Даниэль Вашулин отличился голом на 69-й минуте матча квалификации ЛЕ

08 августа 2024, 22:28 | Обновлено 08 августа 2024, 22:35
491
0
ВИДЕО. Кривбасс не забил и пропустил второй раз. Виктория П вышла вперед
Виктория Пльзень. Даниэль Вашулин

8 августа в 21:00 проходит первый матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы, в котором играют «Кривбасс» Кривой Рог и чешская команда «Виктория» Пльзень.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды встречаются на арене в словацком городе Кошице. Ответный матч между этими командами пройдет 15 августа в Чехии.

Кривбасс не реализовал свои голевые моменты и пропустил второй раз. Даниэль Вашулин забил гол на 69-й минуте матча.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче между Кривбассом и Викторией

ГОЛ! 1:2. Даниэль Вашулин, 69 мин.

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Лига Европы Виктория Пльзень Кривбасс Кривой Рог видео голов и обзор Кривбасс - Виктория Пльзень
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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