ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 августа

В пятницу, 9 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

15:30 Левый Берег – Ворсла

2.83 – 3.10 – 2.77

18:00 Верес – Динамо Киев

7.85 – 4.70 – 1.38

19:00 Франция U-23 – Испания U-23

2.58 – 2.98 – 3.15

ТЕННИС

17:00 Эмма Наварро – Марта Костюк

1.57 – 2.20