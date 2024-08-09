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09 августа 2024, 01:10 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 августа

Важные события во всех видах спорта

09 августа 2024, 01:10 |
35
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 августа
Getty Images/Global Images Ukraine. Тьерри Анри

В пятницу, 9 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

15:30 Левый Берег – Ворсла

Favbet 2.83 – 3.10 – 2.77

18:00 Верес – Динамо Киев

Favbet 7.85 – 4.70 – 1.38

19:00 Франция U-23 – Испания U-23

Favbet 2.58 – 2.98 – 3.15

ТЕННИС

17:00 Эмма Наварро – Марта Костюк

Favbet 1.57 – 2.20

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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