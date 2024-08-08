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Премьер-лига
Колос Ковалевка
10.08.2024 18:00 - : -
Ингулец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
08 августа 2024, 22:05 | Обновлено 08 августа 2024, 22:08
49
0

Колос – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 10 августа в 18:00 видеотрансляцию матча 2-го тура УПЛ

08 августа 2024, 22:05 | Обновлено 08 августа 2024, 22:08
49
0
Колос – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В субботу, 10 августа, в 18:00 состоится матч 2-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Колос» Ковалевка и «Ингулец».

Команды встретятся на стадионе «Колос».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Александр Афанасьев из Харькова.

Колос – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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