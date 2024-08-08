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  4. ВИДЕО. Кривбасс пропустил после перерыва. 16-летний игрок сравнял счет
Лига Европы
08 августа 2024, 22:10 | Обновлено 08 августа 2024, 23:31
914
1

ВИДЕО. Кривбасс пропустил после перерыва. 16-летний игрок сравнял счет

Виктория Пльзень забила ответный гол на 48-й минуте матча квалификации ЛЕ

08 августа 2024, 22:10 | Обновлено 08 августа 2024, 23:31
914
1
ВИДЕО. Кривбасс пропустил после перерыва. 16-летний игрок сравнял счет
ФК Виктория Пльзень

8 августа в 21:00 проходит первый матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы, в котором играют «Кривбасс» Кривой Рог и чешская команда «Виктория» Пльзень.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды встречаются на арене в словацком городе Кошице. Ответный матч между этими командами пройдет 15 августа в Чехии.

Гости забили ответный гол на 48-й минуте. Отличился 16-летний футболист гостей Иржи Панош.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче между Кривбассом и Викторией

ГОЛ! 1:1. Иржи Панош, 48 мин

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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C.Пеклов
Вже і 2 їм забили
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