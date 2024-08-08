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Левый берег
09.08.2024 15:30 - : -
Ворскла
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Украина. Премьер лига
08 августа 2024, 05:40 | Обновлено 08 августа 2024, 05:49
85
0

Левый Берег – Ворскла. Текстовая трансляция матча

Стенограмма матча 2-го тура чемпионата Украины по футболу сезона-2024/2025

08 августа 2024, 05:40 | Обновлено 08 августа 2024, 05:49
85
0
Левый Берег – Ворскла. Текстовая трансляция матча
ФК Левый берег

В пятницу, 9 августа, состоится матч 2-го тура в Украинской Премьер-лиге сезона-2024/2025, в котором отношения выяснят «Левый Берег» Киев и «Ворскла» Полтава.

Игра пройдет в Киевской области на стадионе «Арена Левый берег». Матч начнется – в 15:30.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Киевский клуб «Левый Берег» – дебютант Украинской Премьер-лиги. Предыдущий сезон команда завершила на 3-й позиции в Первой лиге, после чего проиграла киевской «Оболоне» в двух стыковых матчах. Однако затем «Левый Берег» стал победителем Турнира четырех, где определялся клуб, который заменит в УПЛ «Днепр-1».

На старте сезона-2024/2025 в УПЛ «Левый Берег» проиграл на выезде ЛНЗ, пропустив гол на пятой компенсированной минуте поединка – 0:1.

Полтавская «Ворскла» в 1-м туре нового сезона дома встречалась с донецким «Шахтером». Игра доставила команде Сергея Долганского сплошные разочарования – 0:5.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Левый Берег» – «Ворскла», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

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текстовая трансляция Левый Берег Киев Ворскла Полтава
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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