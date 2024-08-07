Бражко рассказал, кто виноват в пропущенном голе Динамо в ЛЧ

Хавбек «Динамо» Владимир Бражко оценил ничью 1:1 в матче квалификации Лиги чемпионов против «Рейнджерс». Киевляне пропустили в компенсированное время.

«Была цепь общих ошибок, которая привела к голу. Будем разбираться, но винить никого нельзя. Все мы понимаем, что мы – одна команда. Пропускаем и проигрываем вместе, как и забиваем и побеждаем. Все могут ошибаться, я ошибаюсь и все остальные тоже».

«Михавко? Было давление на его позицию, но для него это эмоциональный и важный матч на старте его карьеры. Мы его поддержали», – сказал Бражко.

Ответная встреча пройдет 13 августа.