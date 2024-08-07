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Лига чемпионов
07 августа 2024, 15:10 | Обновлено 07 августа 2024, 15:14
3242
3

Бражко рассказал, кто виноват в пропущенном голе Динамо в ЛЧ

Киевляне пропустили на последних минутах

07 августа 2024, 15:10 | Обновлено 07 августа 2024, 15:14
3242
3
Бражко рассказал, кто виноват в пропущенном голе Динамо в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Бражко (справа)

Хавбек «Динамо» Владимир Бражко оценил ничью 1:1 в матче квалификации Лиги чемпионов против «Рейнджерс». Киевляне пропустили в компенсированное время.

«Была цепь общих ошибок, которая привела к голу. Будем разбираться, но винить никого нельзя. Все мы понимаем, что мы – одна команда. Пропускаем и проигрываем вместе, как и забиваем и побеждаем. Все могут ошибаться, я ошибаюсь и все остальные тоже».

«Михавко? Было давление на его позицию, но для него это эмоциональный и важный матч на старте его карьеры. Мы его поддержали», – сказал Бражко.

Ответная встреча пройдет 13 августа.

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Динамо Киев Динамо - Рейнджерс Глазго Рейнджерс Владимир Бражко Лига чемпионов Тарас Михавко
Иван Зинченко Источник: FootballHub
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Комментарии 3
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u6464u
спорт.уа, ви друкуєте різну дурню , таке враження що ви невадекваті.
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+2
Den Den
Підтримали)))) Особливо Бущан почав підтримувати зразу на полі)))
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0
kadaad
Виноват тренер, тренерский штаб Динамо, который на протяжении десятилетий не могут научить игроков обороны, как нужно играть в своей штрафной. А все просто, нужно не выстраиваться как идиоты в линию и щелкать клювами, а играть персонально с атакующими игроками, не дать им свободно двигаться в штрафной до приема мяча и этого будет достаточно, что бы они ничего не смогли сделать.
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-2
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