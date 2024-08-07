Бражко рассказал, кто виноват в пропущенном голе Динамо в ЛЧ
Киевляне пропустили на последних минутах
Хавбек «Динамо» Владимир Бражко оценил ничью 1:1 в матче квалификации Лиги чемпионов против «Рейнджерс». Киевляне пропустили в компенсированное время.
«Была цепь общих ошибок, которая привела к голу. Будем разбираться, но винить никого нельзя. Все мы понимаем, что мы – одна команда. Пропускаем и проигрываем вместе, как и забиваем и побеждаем. Все могут ошибаться, я ошибаюсь и все остальные тоже».
«Михавко? Было давление на его позицию, но для него это эмоциональный и важный матч на старте его карьеры. Мы его поддержали», – сказал Бражко.
Ответная встреча пройдет 13 августа.
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