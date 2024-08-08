Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Младен БАРТУЛОВИЧ: «У Кривбасса есть неплохие шансы на проход дальше»
Лига Европы
08 августа 2024, 07:29 |
146
0

Младен БАРТУЛОВИЧ: «У Кривбасса есть неплохие шансы на проход дальше»

Тренер «Зари» поделился ожиданиями от первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы

08 августа 2024, 07:29 |
146
0
Младен БАРТУЛОВИЧ: «У Кривбасса есть неплохие шансы на проход дальше»
ФК Ингулец. Младен Бартулович

Тренер луганской «Зари» Младен Бартулович поделился ожиданиями от первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между криворожским «Кривбассом» и чешской «Викторией».

– Младен, у нас есть две команды, которые еще никогда не соревновались друг с другом в официальных поединках. Какие ваши общие ожидания от этого матча?

– Да, «Кривбасс» и «Виктория» еще никогда не играли, но раньше с чешскими командами проводили матчи другие украинские клубы. Помним, что в прошлом году в Лиге Европы «Днепр-1» соревновался со «Славией» (0:3, 1:1), которая тогда была серебряным призером чемпионата Чехии. А та же «Виктория» – это хорошая команда, которая всегда находится в верхней части турнирной таблицы. Думаю, что будет трудно угадать результат этого матча, но у «Кривбасса» все равно есть неплохие шансы на проход дальше. Они хорошо провели прошлый год, у них есть глубина состава и я считаю, что ей по силам пройти «Викторию».

– В январе, еще задолго до старта весенней части УПЛ, эти коллективы провели между собой контрольный поединок, в котором чехи победили со счетом 3:0. Такие матчи дают информацию наставникам?

– Конечно. Если в командах остаются те же тренеры, то и игровые принципы остаются одинаковыми. Исполнители могут меняться, но этот опыт все равно может быть использован при построении плана на игру. Добавлю, что все команды из Чехии довольно боевиты и имеют хорошую дисциплину. В прошлом сезоне «Заря» имела шанс играть с пражской «Славией». Это очень сильный коллектив. Особенно в домашних играх, где они нас и дожали и обыграли со счетом 2:0. В Польше уже был другой матч (2:1) и мы могли пройти дальше. Поэтому игра «Кривбасса» и «Виктории» будет очень интересной.

– Какой ваш прогноз на первый матч?

– Победа «Кривбасса» со счетом 1:0. Это будет дисциплинированный футбол с выжиданием собственного шанса. Здесь сломя голову, с открытым футболом, никто не полетит. Я долго выступал за «Кривбасс» и мне очень хочется, чтобы они прошли дальше, как и другие украинские команды. Желаю, чтобы и «Шахтер», и «Динамо», и «Кривбасс» набирали много баллов для Украины в таблице коэффициентов УЕФА.

Матч «Кривбасс» – «Виктория» Пльзень состоится 8 августа в 21:00 по киевскому времени.

По теме:
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Кривбасс – Виктория
Капитан Виктории: «Мы видели, как играет Кривбасс. Это боевая команда»
Тренер Виктории: «Уважаю Вернидуба. Он вступил в ряды ВСУ»
Лига Европы Виктория Пльзень Кривбасс Кривой Рог Кривбасс - Виктория Пльзень Младен Бартулович
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Плюс Хижняк! Сколько украинских боксеров выиграли ОИ в боксе?
Олимпийские игры | 08 августа 2024, 01:20 1
Плюс Хижняк! Сколько украинских боксеров выиграли ОИ в боксе?
Плюс Хижняк! Сколько украинских боксеров выиграли ОИ в боксе?

Новоиспеченный чемпион ОИ вошел в солидную компанию украинцев

Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпийские игры | 08 августа 2024, 03:45 1
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф

Олимпийский турнир по футболу состоится с 24 июля по 10 августа

Гвоздик рассказал, стоит ли Хижняку идти в профессиональный бокс
Олимпийские игры | 07.08.2024, 14:16
Гвоздик рассказал, стоит ли Хижняку идти в профессиональный бокс
Гвоздик рассказал, стоит ли Хижняку идти в профессиональный бокс
Бражко рассказал, кто виноват в пропущенном голе Динамо в ЛЧ
Футбол | 07.08.2024, 15:10
Бражко рассказал, кто виноват в пропущенном голе Динамо в ЛЧ
Бражко рассказал, кто виноват в пропущенном голе Динамо в ЛЧ
Артета рассказал о роли Зинченко в Арсенале в новом сезоне
Футбол | 08.08.2024, 04:44
Артета рассказал о роли Зинченко в Арсенале в новом сезоне
Артета рассказал о роли Зинченко в Арсенале в новом сезоне
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ШОВКОВСКИЙ – об упущенной победе с Рейнджерс и ответном матче в Глазго
ШОВКОВСКИЙ – об упущенной победе с Рейнджерс и ответном матче в Глазго
07.08.2024, 00:15 26
Футбол
Сенсация на ОИ-2024! Определен третий полуфиналист баскетбольного турнира
Сенсация на ОИ-2024! Определен третий полуфиналист баскетбольного турнира
06.08.2024, 21:07 3
Олимпийские игры
ВИДЕО. Невероятный сейв Лунина в матче против Челси
ВИДЕО. Невероятный сейв Лунина в матче против Челси
07.08.2024, 03:39 5
Футбол
Волевая победа в ДВ! Определен второй финалист футбольного турнира ОИ
Волевая победа в ДВ! Определен второй финалист футбольного турнира ОИ
06.08.2024, 00:48 5
Олимпийские игры
Беленюк удивил решением завершить карьеру. Известно, когда уйдет из спорта
Беленюк удивил решением завершить карьеру. Известно, когда уйдет из спорта
06.08.2024, 18:58 14
Олимпийские игры
Топовый коуч хочет купить звезду Реала за €110 млн. Известна реакция Переса
Топовый коуч хочет купить звезду Реала за €110 млн. Известна реакция Переса
07.08.2024, 07:15 5
Футбол
ФОТО. Бущан эмоционально высказал претензии игроку Динамо после ничьей в ЛЧ
ФОТО. Бущан эмоционально высказал претензии игроку Динамо после ничьей в ЛЧ
06.08.2024, 23:11 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем