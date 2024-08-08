Младен БАРТУЛОВИЧ: «У Кривбасса есть неплохие шансы на проход дальше»

Тренер луганской «Зари» Младен Бартулович поделился ожиданиями от первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между криворожским «Кривбассом» и чешской «Викторией».

– Младен, у нас есть две команды, которые еще никогда не соревновались друг с другом в официальных поединках. Какие ваши общие ожидания от этого матча?

– Да, «Кривбасс» и «Виктория» еще никогда не играли, но раньше с чешскими командами проводили матчи другие украинские клубы. Помним, что в прошлом году в Лиге Европы «Днепр-1» соревновался со «Славией» (0:3, 1:1), которая тогда была серебряным призером чемпионата Чехии. А та же «Виктория» – это хорошая команда, которая всегда находится в верхней части турнирной таблицы. Думаю, что будет трудно угадать результат этого матча, но у «Кривбасса» все равно есть неплохие шансы на проход дальше. Они хорошо провели прошлый год, у них есть глубина состава и я считаю, что ей по силам пройти «Викторию».

– В январе, еще задолго до старта весенней части УПЛ, эти коллективы провели между собой контрольный поединок, в котором чехи победили со счетом 3:0. Такие матчи дают информацию наставникам?

– Конечно. Если в командах остаются те же тренеры, то и игровые принципы остаются одинаковыми. Исполнители могут меняться, но этот опыт все равно может быть использован при построении плана на игру. Добавлю, что все команды из Чехии довольно боевиты и имеют хорошую дисциплину. В прошлом сезоне «Заря» имела шанс играть с пражской «Славией». Это очень сильный коллектив. Особенно в домашних играх, где они нас и дожали и обыграли со счетом 2:0. В Польше уже был другой матч (2:1) и мы могли пройти дальше. Поэтому игра «Кривбасса» и «Виктории» будет очень интересной.

– Какой ваш прогноз на первый матч?

– Победа «Кривбасса» со счетом 1:0. Это будет дисциплинированный футбол с выжиданием собственного шанса. Здесь сломя голову, с открытым футболом, никто не полетит. Я долго выступал за «Кривбасс» и мне очень хочется, чтобы они прошли дальше, как и другие украинские команды. Желаю, чтобы и «Шахтер», и «Динамо», и «Кривбасс» набирали много баллов для Украины в таблице коэффициентов УЕФА.

Матч «Кривбасс» – «Виктория» Пльзень состоится 8 августа в 21:00 по киевскому времени.