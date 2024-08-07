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Украина. Премьер лига
07 августа 2024, 05:11 | Обновлено 07 августа 2024, 08:04
91
0

Георгий СУДАКОВ: «В УПЛ будет конкуренция между Шахтером и Динамо»

Полузащитник «Шахтера» рассказал о первом поединке сезона

07 августа 2024, 05:11 | Обновлено 07 августа 2024, 08:04
91
0
Георгий СУДАКОВ: «В УПЛ будет конкуренция между Шахтером и Динамо»
ФК Шахтер. Георгий Судаков

Полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков рассказал о первом поединке сезона – против «Ворсклы» (5:0), о качестве газона и конкуренции за титул чемпиона Украины.

– Георгий, команда очень ярко начала новый сезон. Что вообще можешь сказать об игре с «Ворсклой» и каким будет твой анализ этого матча, несмотря на разгромный счет?

– Если честно, счет закономерен, но игра действительно была очень тяжелой. На таком газоне невероятно сложно играть, и я даже немного удивлен, что вообще допускают такие поля к чемпионату, ведь ты не можешь продемонстрировать качественную игру на таком покрытии. Но все равно наша команда имеет невероятное мастерство, и это можно увидеть по забитым голам. Мы довели счет до закономерного.

- Быстрый гол Николая Матвиенко в начале матча, наверное, добавил безумной уверенности команде. Однако мы тоже увидели вашу с Александром Зубковым интересную реакцию, казалось, вы были несколько удивлены, что Николай так пробил и дальше оформил дубль. Что ты можешь сказать?

– Перед игрой я услышал, что Николай заложился с Мистером по поводу забитых мячей в чемпионате, и, может, это его вдохновило. Все знают, что у него есть удар, он должен чаще его использовать, но немного стесняется. Пробил невероятно, и это придало уверенности команде.

– Вы что-то ему говорили, может, как-то шутили на эту тему?

– Нет, не шутили. Все знают, что у него удар, просто нужно чаще его использовать.

– Ты реализовал пенальти, и мы знаем, что обычно одиннадцатиметровые пробиваешь или ты, или Артем Бондаренко. Вспомни и опиши этот эпизод.

– Эгиналду ворвался в зону, и Матвиенко ему отдал передачу. На нем сфолили, после чего я подошел, просто взял мяч и пробил. Каких-либо дискуссий по исполнителю пенальти не было. Сейчас я пробил, позже – Артем, мы не спорим.

– Как думаешь, с кем в этом сезоне «Шахтер» будет бороться за титул чемпиона Украины?

– Мне кажется, что, как всегда, конкуренция между «Шахтером» и «Динамо». Это история, потому ничего не изменится.

– Какой футбол будет пытаться показывать «Шахтер» и чем, возможно, удивит болельщиков?

– Похоже, такая яркая игра с «Ворсклой» при большом количестве голов понравилась болельщикам. Надеюсь, мы продолжим серию и будем идти к своей цели. Когда побеждаешь со счетом 5:0, не можешь не быть доволен.

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Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Николай Матвиенко Георгий Судаков Ворскла - Шахтер
Николай Степанюк Источник: ФК Шахтер Донецк
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