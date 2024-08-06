Чемпион против новичка. Утверждены даты очередного тура УПЛ
Расписание очередного тура украинского чемпионата
УПЛ утвердила даты и время 3-го тура чемпионата Украины сезона 2024/25. Отметим, что в этом туре гранды украинского футбола сыграют против новичков.
Действующий чемпион Шахтер сыграет с Левым берегом, а Динамо – с Карпатами.
3-й тур УПЛ
16 августа (пятница)
Черноморец – Колос. Старт в 15:30
Ворскла – Оболонь. Старт в 18:00
17 августа
Заря – Александрия. Старт в 13:00
Полесье – Ингулец. Старт в 15:30
Карпаты – Динамо. Старт в 18:00
18 августа
Верес – Кривбасс. Старт в 13:00
ЛНЗ – Рух. Старт в 15:30
Левый берег – Шахтер. Старт в 18:00
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