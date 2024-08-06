Чемпион против новичка. Утверждены даты очередного тура УПЛ

УПЛ утвердила даты и время 3-го тура чемпионата Украины сезона 2024/25. Отметим, что в этом туре гранды украинского футбола сыграют против новичков.

Действующий чемпион Шахтер сыграет с Левым берегом, а Динамо – с Карпатами.

3-й тур УПЛ

16 августа (пятница)

Черноморец – Колос. Старт в 15:30

Ворскла – Оболонь. Старт в 18:00

17 августа

Заря – Александрия. Старт в 13:00

Полесье – Ингулец. Старт в 15:30

Карпаты – Динамо. Старт в 18:00

18 августа

Верес – Кривбасс. Старт в 13:00

ЛНЗ – Рух. Старт в 15:30

Левый берег – Шахтер. Старт в 18:00