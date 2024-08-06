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  4. Чемпион против новичка. Утверждены даты очередного тура УПЛ
Украина. Премьер лига
06 августа 2024, 19:37 |
930
0

Чемпион против новичка. Утверждены даты очередного тура УПЛ

Расписание очередного тура украинского чемпионата

06 августа 2024, 19:37 |
930
0
Чемпион против новичка. Утверждены даты очередного тура УПЛ
УПЛ

УПЛ утвердила даты и время 3-го тура чемпионата Украины сезона 2024/25. Отметим, что в этом туре гранды украинского футбола сыграют против новичков.

Действующий чемпион Шахтер сыграет с Левым берегом, а Динамо – с Карпатами.

3-й тур УПЛ

16 августа (пятница)

Черноморец – Колос. Старт в 15:30

Ворскла – Оболонь. Старт в 18:00

17 августа

Заря – Александрия. Старт в 13:00

Полесье – Ингулец. Старт в 15:30

Карпаты – Динамо. Старт в 18:00

18 августа

Верес – Кривбасс. Старт в 13:00

ЛНЗ – Рух. Старт в 15:30

Левый берег – Шахтер. Старт в 18:00

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Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
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