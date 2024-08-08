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  4. Очередной новичок. Челси подпишет нападающего Атлетико за 35 млн фунтов
Англия
08 августа 2024, 07:55 |
1277
2

Очередной новичок. Челси подпишет нападающего Атлетико за 35 млн фунтов

Саму Омородион подпишет с лондонским клубом 7-летний контракт

08 августа 2024, 07:55 |
1277
2
Очередной новичок. Челси подпишет нападающего Атлетико за 35 млн фунтов
Getty Images/Global Images Ukraine. Саму Омородион

Лондонский «Челси» вскоре подпишет испанского нападающего мадридского «Атлетико» Саму Омородиона, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «синие» заплатят «матрасникам» 35 миллионов фунтов стерлингов за трансфер 20-летнего футболиста.

Отмечается, что сам игрок подпишет с клубом АПЛ 7-летний контракт.

В сезоне 2023/24 Саму Омородион на правах аренды провел 35 матчей за «Алавес», отметившись 8 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока олимпийской сборной Испании в 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Челси» хочет продать 2 нападающих: Армандо Бройю и Давида Датро Фофана.

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Дмитро Вербинський Источник: Фабрицио Романо
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Комментарии 2
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Serhii P.
В менеджменту "Челсі" є талант вишукувати якихось ноунеймів і переплачувати за них, типу цього персонажа, Мудрика. Також за воротаря "Вільяреалу" заплатили 24,5 млн. євро, а цей "талант" за минулий сезон пропустив 63 голи за 36 матчів.
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Ron Noiill
"20-річний футболіст "
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