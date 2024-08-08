Очередной новичок. Челси подпишет нападающего Атлетико за 35 млн фунтов

Лондонский «Челси» вскоре подпишет испанского нападающего мадридского «Атлетико» Саму Омородиона, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «синие» заплатят «матрасникам» 35 миллионов фунтов стерлингов за трансфер 20-летнего футболиста.

Отмечается, что сам игрок подпишет с клубом АПЛ 7-летний контракт.

В сезоне 2023/24 Саму Омородион на правах аренды провел 35 матчей за «Алавес», отметившись 8 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока олимпийской сборной Испании в 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Челси» хочет продать 2 нападающих: Армандо Бройю и Давида Датро Фофана.