Очередной новичок. Челси подпишет нападающего Атлетико за 35 млн фунтов

Лондонский «Челси» вскоре подпишет испанского нападающего мадридского «Атлетико» Саму Омородиона, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «синие» заплатят «матрасникам» 35 миллионов фунтов стерлингов за трансфер 20-летнего футболиста.

Отмечается, что сам игрок подпишет с клубом АПЛ 7-летний контракт.

В сезоне 2023/24 Саму Омородион на правах аренды провел 35 матчей за «Алавес», отметившись 8 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока олимпийской сборной Испании в 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Челси» хочет продать 2 нападающих: Армандо Бройю и Давида Датро Фофана.

🚨🔵 Samu Omorodion to Chelsea, here we go! Deal in place for £35m as fixed fee from Atlético Madrid.



Seven year contract for Omorodion at Chelsea, already agreed as he’s set for medical tests.



Bayer Leverkusen and more clubs tried to enter race but Omorodion joins Chelsea. pic.twitter.com/4OAAw6mWWY