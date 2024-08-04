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  4. Дожали новичков. ЛНЗ вырвал победу над Левым берегом
Премьер-лига
ЛНЗ Черкассы
04.08.2024 13:00 – FT 1 : 0
Левый берег
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Украина. Премьер лига
04 августа 2024, 14:59 | Обновлено 04 августа 2024, 16:03
1632
4

Дожали новичков. ЛНЗ вырвал победу над Левым берегом

Команда Карраско все же получила выгоду от своего стерильного контроля мяча

04 августа 2024, 14:59 | Обновлено 04 августа 2024, 16:03
1632
4
Дожали новичков. ЛНЗ вырвал победу над Левым берегом
УПЛ

Субботний игровой день в рамках первого тура нового сезона украинской Премьер-лиги получился довольно интересным, но малорезультативным, поэтому от воскресной части противостояний мы ожидали исправления этого недостатка предшественников. Для этого целых восемь команд должны были принять участие в противостояниях по всей стране, и сначала мы посетили центральные регионы, где черкасский ЛНЗ встречался с киевским «Левым берегом».

И кто бы мог подумать еще две недели назад, что «цапли» будут играть в «элитном» дивизионе, а не снова пытаться проложить себе сюда дорогу из Первой лиги. В первых стыках команда Виталия Первака проиграла «Оболони», но «неожиданное» исключение «Днепра-1» из УПЛ дало второй шанс столичному коллективу. В отличие от трех других участников импровизированного «финала четырех», «Левый берег» со своей задачей справился в полном объеме. Но вопрос кадров все равно никуда не делся, о чем только и было разговоров.

И вот в конце концов мы увидели первый тайм, по итогам которого, без дополнительных данных, трудно было судить, кто здесь дебютирует в «элите», а кто играет на опыте. «Левый берег» даже стартовый состав не менял после «Миная», но игроки приобрели игровой тонус и на фоне оппонентов выглядели просто более целостным коллективом.

ЛНЗ лишь на первых минутах очень понравился, когда Ассинор на острие атаки произвел своей игрой о себе очень положительное впечатление и имел два неплохих голевых момента, но вратаря так и не переиграл. Однако затем за дело взялся Войцеховский, которого стабильно находили на завершение позиционных атак. И вот это уже действительно выглядело очень убедительно. Однако не для открытия счета в игре, потому что вратарей в эпизодах «один на один» все же желательно переигрывать.

Ситуация с голевыми моментами во втором тайме уж слишком не улучшилась. Кое в чем «сиреневые» были близки к тому, чтобы открыть счет, но взглянуть только на момент Колесника перед началом заключительной части противостояния, и так утверждать уже будет неуместно. Шатким было положение для обеих команд до последнего момента, и в конце концов все решила банальная выдержка.

Конечно, у более опытного коллектива ее будет больше, чем у соперников. А значит команда Карраско все же вырвала победу, когда в компенсированное время настойчивый Ассинор увидел мяч во вратарской и собственно ворота, а вот пятерых соперников вокруг как-то и не почувствовал.

В следующие выходные черкасский ЛНЗ дома будет играть против «Александрии», а киевский «Левый берег» на своем поле будет принимать полтавскую «Ворсклу».

Наши оценки:

ЛНЗ (замены): Бар – 6,0, Наумец – б/о, Молло – б/о.

«Левый берег» (замены): И. Когут – 6,0, Галас – 6,0, Колесник – 5,5, Астахов – 6,0.

Украинская Премьер-лига. 1-й тур.

ЛНЗ – «Левый берег» – 1:0

Гол: Ассинор, 90+3

Предупреждения: Ангелов, 58, Яшари, 72

ЛНЗ: Кучеренко – Г. Пасич, Салиху, Дайко, Путря – Тилль (Молло, 87), Ангелов (Бар, 70), Яшари – Эйнел, Ассинор, Олейник (Наумец, 79).

«Левый берег»: Механив – Дударенко, Самар, Якымив, Соколов – Дедух, Банада – М. Когут (Ив. Когут, 65), Синица (Галас, 74), Войцеховский (Астахов, 73) – Сухоручко (Колесник, 74).

Арбитр: Дмитрий Кубряк (Одесса).

Стадион: «Центральный» (Черкассы).

Удары (в створ): 10 (6) – 6 (3)
Угловые: 2 – 3
Оффсайды: 2 – 1.

ЛНЗ – ЛЕВЫЙ БЕРЕГ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 21°C

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Левый Берег Киев ЛНЗ - Левый Берег отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 4
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Main
Не все коту масленица, привыкайте к УПЛ
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0
alex13
Абсолютно бессмысленный чемпионат без команды из Днепра!
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-4
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