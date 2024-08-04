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Премьер-лига
ЛНЗ Черкассы
04.08.2024 13:00 – FT 1 : 0
Левый берег
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Украина. Премьер лига
04 августа 2024, 16:08 | Обновлено 04 августа 2024, 16:19
487
0

ЛНЗ Черкассы – Левый Берег – 1:0. Видео гола и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 1-го тура АПЛ

04 августа 2024, 16:08 | Обновлено 04 августа 2024, 16:19
487
0
ЛНЗ Черкассы – Левый Берег – 1:0. Видео гола и обзор матча
ФК ЛНЗ

4 августа состоялся матч 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играли «ЛНЗ» Черкассы и «Левый Берег» Киев.

Украинская Премьер-лига. 1-й тур.

ЛНЗ – «Левый берег» – 1:0

Гол: Ассинор, 90+3

Предупреждения: Ангелов, 58, Яшари, 72

ЛНЗ: Кучеренко – Г. Пасич, Салиху, Дайко, Путря – Тилль (Молло, 87), Ангелов (Бар, 70), Яшари – Эйнел, Ассинор, Олейник (Наумец, 79).

«Левый берег»: Механив – Дударенко, Самар, Якымив, Соколов – Дедух, Банада – М. Когут (Ив. Когут, 65), Синица (Галас, 74), Войцеховский (Астахов, 73) – Сухоручко (Колесник, 74).

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Марк Ассинор (ЛНЗ Черкассы).
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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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