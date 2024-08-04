ЛНЗ Черкассы – Левый Берег – 1:0. Видео гола и обзор матча
Смотрите лучшие моменты матча 1-го тура АПЛ
4 августа состоялся матч 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играли «ЛНЗ» Черкассы и «Левый Берег» Киев.
Украинская Премьер-лига. 1-й тур.
ЛНЗ – «Левый берег» – 1:0
Гол: Ассинор, 90+3
Предупреждения: Ангелов, 58, Яшари, 72
ЛНЗ: Кучеренко – Г. Пасич, Салиху, Дайко, Путря – Тилль (Молло, 87), Ангелов (Бар, 70), Яшари – Эйнел, Ассинор, Олейник (Наумец, 79).
«Левый берег»: Механив – Дударенко, Самар, Якымив, Соколов – Дедух, Банада – М. Когут (Ив. Когут, 65), Синица (Галас, 74), Войцеховский (Астахов, 73) – Сухоручко (Колесник, 74).
События матча
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