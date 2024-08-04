ЛНЗ Черкассы

В воскресенье, 4 августа, в Черкассах на стадионе «Черкассы-Арена» состоится матч первого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют черкасский ЛНЗ и киевский «Левый берег». Стартовый свисток рефери Дмитрия Кубряка из Одессы прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

ЛНЗ



Год прошел с того момента, как черкасский ЛНЗ присоединился к перечню участников УПЛ. И сразу новичкам тогда что-то не понравилось на пути своего развития, после чего поставили управлять командой опытного беларуского тренера Олега Дулуба и он со своей задачей справился. Возможно, даже с запасом, так как сразу после группы борцов за еврокубки по итогам прошлого сезона идут «сиреневые». Как для новичка – очень даже неплохо.

Но теперь ЛНЗ к разряду дебютантов записать не получится, а посему курс развития коллектива пришлось менять в очередной раз. Испанец Андрес Карраско – с середины июня текущего года именно этот специалист отвечает за подготовку основной команды черкасчан к новому сезону. Ему всего 46, но в УПЛ о нем уже наслышаны опытные болельщики после периода работы в структуре донецкого «Шахтера».

Очевидно, что это уже совершенно другая философия игры, которая, возможно, на этот раз придется по душе как тем, кто хочет видеть от ЛНЗ свежие идеи в футболе, так и тем, кто в первую очередь смотрит на результат. У Александра Ковпака с последним дела не заладились, а у Олега Дулуба все было наоборот.

Есть и трансферы у ЛНЗ за это лето. Опытный Илья Путря пришел из одесского «Черноморца», а молодой Сергей Копил – из сумской «Виктории». Есть и несколько легионеров, и даже за «живые» деньги, как, например, Айди Дайко из «Лачи» за 200 тыс. евро или главная надежда клуба в атаке Марк Ассинор из словацкого «Железиарне» Подбрезова за 230 тыс. евро. Заметна точечная работа над усилением.

Левый берег



Очевидно, что никто в киевском клубе «Левый берег» целенаправленно не готовился к выступлениям в УПЛ именно по итогам этого летнего межсезонья. Команда Виталия Первака проиграла первую битву за место в «элите» «Оболони» в столичном дерби и тогда казалось, что все, надо готовится к очередному походу за повышением в классе в Первой лиге.

Но затем «неожиданно» из перечня участников УПЛ выпал днепровский «Днепр-1», а организаторы турнира пошли по спортивному принципу и дали сразу четырем командам возможность побороться за право занять его место. Победы над харьковским «Металлистом 1925» в серии пенальти и разгром закарпатского «Миная» – и вот, «Левый берег» теперь с нами. И никто не скажет, что этот результат для «цапель» был каким-то незаслуженным или, как у нас любят говорить, «кабинетным».

Но беда в том, что для красивого сценария какого-нибудь фильма про спортивную борьбу такая история зайдет очень даже неплохо, но в жизни футбольного клуба идут совершенно другие процессы, нарушив которые команда может пойти вовсе по иному пути. Банально – разные бюджеты предусмотрены на участие в Первой лиге и наивысшем дивизионе, а если мы еще и трансферные кампании и подходы к ним начнем сравнивать, то и вовсе картина потеряет все веселые краски. Не о таком дебютном сезоне мечтал этот столичный клуб, но бежать уже некуда.

История встреч



Футбольные пути ЛНЗ и «Левого берега» ранее пересекались два раза в рамках Второй лиги – по одной победе. Соперники даже в товарищеской игре перед началом сезона успели сыграть, точно не подозревая о том, что через три недели встретятся уже в первом туре. Тогда победил ЛНЗ – 2:1, голы забивали за команду из Черкасс Бойко и Муравский, тогда как у киевлян отличился Когут.

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 35-летний Дмитрий Кубряк из Одессы, который на своем счету имеет уже 6 матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Руслан Ермоленко и Денис Марченко, а резервным арбитром отработает София Причина. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Мариной Стрелецкой и Сергеем Задираном. У Кубряка есть опыт проведения матчей с участием ЛНЗ – 2 поражения, тогда как с «Левым берегом» он пересекался один раз – 1 победа.

Ориентировочные составы



ЛНЗ: Е. Кучеренко – Каплиенко, Дайко, Салиху, Путря – Яшари, Ангелов, Тилль, Пасич, Олейник – Ассинор.

«Верес»: Механив – Дударенко, Самар, Якимов, Соколов – Дедух, Банада – М. Когут, Синица, Войцеховский – Сухоручко.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что команды на старте попробуют сыграть в открытый футбол.

Прогноз Sport.ua ЛНЗ Черкассы Левый берег Обе забьют

4 августа, воскресенье