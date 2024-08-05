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ЛНЗ Черкассы
04.08.2024 13:00 – FT 1 : 0
Левый берег
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05 августа 2024, 01:27 | Обновлено 05 августа 2024, 02:14
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0

ПЕРВАК: «Все шло по плану, но пропустили после стандарта»

Наставник «Левого Берега» – о поражении от ЛНЗ в 1-м туре УПЛ

05 августа 2024, 01:27 | Обновлено 05 августа 2024, 02:14
50
0
ПЕРВАК: «Все шло по плану, но пропустили после стандарта»
ФК Левый берег. Виталий Первак

Главный тренер «Левого Берега» Виталий Первак прокомментировал поражение в выездном матче с ЛНЗ (0:1). Новичок УПЛ пропустил единственный гол в матче в компенсированное время.

«Впечатления хорошие, неприятный осадок от пропущенного мяча. Главную ставку делали на оборону. Было важно не дать разгуляться футболистам соперника, после отбора мяча создавать быстрые атаки.

Мы просматривали предыдущий матч с ЛНЗ и смогли выключить из игры Тилля и его товарищей по команде.

Все шло по плану, но пропустили после стандарта. Я считаю, что там было нарушение правил, но уже не буду подчеркивать это. Двигаемся дальше, поблагодарили футболистов за игру, самоотдачу, поле было тяжелым для обеих команд, если игроки будут так относиться к игре, то будем наблюдать рост.

Это была первая игра в чемпионате, конечно же, мы не хотели ее проигрывать, но действуем от того, какие у нас есть футболисты. Много сил потратили в позиционной обороне, к тому же, недавно был матч с «Минаем», футболисты не успели полностью восстановиться.

Мы все сделаем, чтобы остаться в Премьер-лиге. Если будем обращать внимание на какие-то причины – хорошие или плохие поля, или на арбитров и т.д., то ничего не получится. Я считаю, что ребята будут добавлять от игры к игре, в Первой лиге не было такого давления, как в УПЛ», – заявил специалист.

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ЛНЗ - Левый Берег Виталий Первак ЛНЗ Черкассы Левый Берег Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Руслан Травкин Источник: ФК Левый берег
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