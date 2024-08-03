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Премьер-лига
ЛНЗ Черкассы
04.08.2024 13:00 - : -
Левый берег
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Украина. Премьер лига
03 августа 2024, 23:36 | Обновлено 03 августа 2024, 23:37
46
0

ЛНЗ – Левый берег. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1-го тура Украинской Премьер-лиги

03 августа 2024, 23:36 | Обновлено 03 августа 2024, 23:37
46
0
ЛНЗ – Левый берег. Текстовая трансляция матча
ЛНЗ Черкассы

В воскресенье, 4-го августа, состоится поединок 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся черкасский ЛНЗ и киевский «Левый берег». Матч пройдет в Черкассах, на поле стадиона «Центральный», начало в 13:00.

Год назад коллектив из Черкасс переживал те же самые эмоции, что и «Левый берег» сейчас. Вот только менее экстремальным и спонтанным был выход «сиреневых» в «элитный» дивизион. Но коли уж команда Виталия Первака дошла до такого уровня, то и останавливаться будет глупо. Другое дело, что ЛНЗ вновь перезапустил свой проект и на этот раз хочет увидеть конкретные результаты.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ЛНЗ – «Левый берег», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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ЛНЗ Черкассы Левый Берег Киев текстовая трансляция чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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