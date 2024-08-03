ЛНЗ Черкассы

В воскресенье, 4-го августа, состоится поединок 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся черкасский ЛНЗ и киевский «Левый берег». Матч пройдет в Черкассах, на поле стадиона «Центральный», начало в 13:00.

Год назад коллектив из Черкасс переживал те же самые эмоции, что и «Левый берег» сейчас. Вот только менее экстремальным и спонтанным был выход «сиреневых» в «элитный» дивизион. Но коли уж команда Виталия Первака дошла до такого уровня, то и останавливаться будет глупо. Другое дело, что ЛНЗ вновь перезапустил свой проект и на этот раз хочет увидеть конкретные результаты.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ЛНЗ – «Левый берег», за которой можно следить в украинской версии сайта.