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  4. Вестерло в Бельгии забил 4 мяча, Сидорчук вышел на замену
Чемпионат Бельгии
Мехелен
03.08.2024 17:00 – FT 2 : 4
Вестерло
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Бельгия
04 августа 2024, 10:23 | Обновлено 04 августа 2024, 10:45
123
0

Вестерло в Бельгии забил 4 мяча, Сидорчук вышел на замену

Украинский хавбек получил желтую карточку в матче с Мехеленом

04 августа 2024, 10:23 | Обновлено 04 августа 2024, 10:45
123
0
Вестерло в Бельгии забил 4 мяча, Сидорчук вышел на замену
ФК Вестерло. Сергей Сидорчук

Вечером 3 августа в чемпионате Бельгии состоялись три матча.

Вестерло в гостях забил 4 мяча в ворота Мехелена (4:2).

Украинский хавбек Сергей Сидорчук вышел на замену у Вестерло на 71-й минуте и получил желтую карточку на 76-й.

Вестерло стал лидером турнира с 6 очками после двух матчей.

Чемпионат Бельгии

2-й тур, 3 августа

Мехелен – Вестерло – 2:4

Голы: Сторм, 64, Пфлюке, 87 – Гауторп Мадсен, 17, Вушкович, 35, Алькосер, 78, Фриган, 90+4

Левен – Генк – 3:1

Голы: Мазиз, 22, Влитинк, 36, Торстейнссон, 85 – Арокодаре, 62

Сент-Трюйден – Шарлеруа – 1:4

Голы: Заиролеслам, 61 – Хейманс, 18, 30, Гиагон, 43, Бернье, 45+1

Турнирная таблица

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чемпионат Бельгии по футболу Вестерло Сергей Сидорчук Мехелен Ауд-Хеверле Левен Генк Шарлеруа Сент-Трюйден
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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