Вестерло в Бельгии забил 4 мяча, Сидорчук вышел на замену
Украинский хавбек получил желтую карточку в матче с Мехеленом
Вечером 3 августа в чемпионате Бельгии состоялись три матча.
Вестерло в гостях забил 4 мяча в ворота Мехелена (4:2).
Украинский хавбек Сергей Сидорчук вышел на замену у Вестерло на 71-й минуте и получил желтую карточку на 76-й.
Вестерло стал лидером турнира с 6 очками после двух матчей.
Чемпионат Бельгии
2-й тур, 3 августа
Мехелен – Вестерло – 2:4
Голы: Сторм, 64, Пфлюке, 87 – Гауторп Мадсен, 17, Вушкович, 35, Алькосер, 78, Фриган, 90+4
Левен – Генк – 3:1
Голы: Мазиз, 22, Влитинк, 36, Торстейнссон, 85 – Арокодаре, 62
Сент-Трюйден – Шарлеруа – 1:4
Голы: Заиролеслам, 61 – Хейманс, 18, 30, Гиагон, 43, Бернье, 45+1
Турнирная таблица
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