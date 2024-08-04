Вестерло в Бельгии забил 4 мяча, Сидорчук вышел на замену

Вечером 3 августа в чемпионате Бельгии состоялись три матча.

Вестерло в гостях забил 4 мяча в ворота Мехелена (4:2).

Украинский хавбек Сергей Сидорчук вышел на замену у Вестерло на 71-й минуте и получил желтую карточку на 76-й.

Вестерло стал лидером турнира с 6 очками после двух матчей.

Чемпионат Бельгии

2-й тур, 3 августа

Мехелен – Вестерло – 2:4

Голы: Сторм, 64, Пфлюке, 87 – Гауторп Мадсен, 17, Вушкович, 35, Алькосер, 78, Фриган, 90+4

Левен – Генк – 3:1

Голы: Мазиз, 22, Влитинк, 36, Торстейнссон, 85 – Арокодаре, 62

Сент-Трюйден – Шарлеруа – 1:4

Голы: Заиролеслам, 61 – Хейманс, 18, 30, Гиагон, 43, Бернье, 45+1

Турнирная таблица