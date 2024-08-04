ЛНЗ Черкассы – Левый Берег. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 4 августа в 13:00 видеотрансляцию матча 1-го тура УПЛ
4 августа в 13:00 пройдет матч 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «ЛНЗ» Черкассы и «Левый Берег» Киев.
Команды встретятся в Черкассах на центральном стадионе.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет главный судья Дмитрий Кубряк из Одессы.
ЛНЗ Черкассы – Левый Берег. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча проводится на телеканале УПЛ-ТБ, который доступен на ОТТ-платформах и в кабельных сетях Киевстар ТВ, Воля ТВ, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Vodafone TV.
Студия УПЛ-ТБ к матчу
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