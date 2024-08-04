4 августа в 13:00 пройдет матч 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «ЛНЗ» Черкассы и «Левый Берег» Киев.

Команды встретятся в Черкассах на центральном стадионе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет главный судья Дмитрий Кубряк из Одессы.

ЛНЗ Черкассы – Левый Берег. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча проводится на телеканале УПЛ-ТБ, который доступен на ОТТ-платформах и в кабельных сетях Киевстар ТВ, Воля ТВ, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Vodafone TV.

Студия УПЛ-ТБ к матчу