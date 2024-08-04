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Премьер-лига
ЛНЗ Черкассы
04.08.2024 13:00 - : -
Левый берег
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
04 августа 2024, 09:09 | Обновлено 04 августа 2024, 09:24
79
0

ЛНЗ Черкассы – Левый Берег. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 4 августа в 13:00 видеотрансляцию матча 1-го тура УПЛ

04 августа 2024, 09:09 | Обновлено 04 августа 2024, 09:24
79
0
ЛНЗ Черкассы – Левый Берег. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

4 августа в 13:00 пройдет матч 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «ЛНЗ» Черкассы и «Левый Берег» Киев.

Команды встретятся в Черкассах на центральном стадионе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет главный судья Дмитрий Кубряк из Одессы.

ЛНЗ Черкассы – Левый Берег. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча проводится на телеканале УПЛ-ТБ, который доступен на ОТТ-платформах и в кабельных сетях Киевстар ТВ, Воля ТВ, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Vodafone TV.

Студия УПЛ-ТБ к матчу

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Левый Берег Киев смотреть онлайн
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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