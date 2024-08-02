Еще один разгром. Определен второй полуфиналист футбольного турнира ОИ

Состоялся второй четвертьфинальный матч олимпийского футбольного турнира. Сборная Испании сумела обыграть Японию со счетом 3:0 и вышла в полуфинал.

В 1/2 финала испанская команда сыграет против Марокко. Ранее марокканцы спокойно одолели США с результатом 4:0.

В других четвертьфиналах сыграют Египет – Парагвай и Франция – Аргентина.

Олимпиада-2024. Футбольный турнир, 1/4 финала (мужчины)

Япония U-23 – Испания U-23 0:3

Голы: Фермин Лопес, 11, 73, Абель Руис, 86

Япония: Кокубо, Секине, Такай, Кимура, Оата, Фуджита, Ямамото (Араки, 84), Мито (Анака, 74), Ямада (Фуджио, 46), Хосоя, Сайто (Сато, 67)

Испания: Тенас, Пубиль, Эрик Гарсия, Кубарси, Миранда, Баэна (Бернабе, 70), Барриос, Ороз (Турриентес, 83), Фермин Лопес (Диего Лопес, 83), Гомес, Абель Руис (Мигель, 88)