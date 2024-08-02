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Олимпийский футбольный турнир
Япония U23
02.08.2024 18:00 – FT 0 : 3
Испания U23
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Футбол
02 августа 2024, 20:02 | Обновлено 02 августа 2024, 21:03
9268
1

Еще один разгром. Определен второй полуфиналист футбольного турнира ОИ

Испания обыграла Японию

02 августа 2024, 20:02 | Обновлено 02 августа 2024, 21:03
9268
1
Еще один разгром. Определен второй полуфиналист футбольного турнира ОИ
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся второй четвертьфинальный матч олимпийского футбольного турнира. Сборная Испании сумела обыграть Японию со счетом 3:0 и вышла в полуфинал.

В 1/2 финала испанская команда сыграет против Марокко. Ранее марокканцы спокойно одолели США с результатом 4:0.

В других четвертьфиналах сыграют Египет – Парагвай и Франция – Аргентина.

Олимпиада-2024. Футбольный турнир, 1/4 финала (мужчины)

Япония U-23 – Испания U-23 0:3
Голы: Фермин Лопес, 11, 73, Абель Руис, 86

Япония: Кокубо, Секине, Такай, Кимура, Оата, Фуджита, Ямамото (Араки, 84), Мито (Анака, 74), Ямада (Фуджио, 46), Хосоя, Сайто (Сато, 67)

Испания: Тенас, Пубиль, Эрик Гарсия, Кубарси, Миранда, Баэна (Бернабе, 70), Барриос, Ороз (Турриентес, 83), Фермин Лопес (Диего Лопес, 83), Гомес, Абель Руис (Мигель, 88)

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 1
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D.Lanskoy
Дуже несправедливо!!! Японці були краще в 1 таймі, відігралися, але суддя забрав чесний гол! І далі просто пару разів спіймали на контратаках, яких би не було за рахунку 1-1. Суддівство жесть
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