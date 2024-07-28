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Чемпионат Бельгии
Шарлеруа
28.07.2024 19:30 – FT 0 : 1
Антверпен
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Бельгия
28 июля 2024, 22:09 | Обновлено 28 июля 2024, 22:10
56
0

Чемпионат Бельгии. Минимальная победа Антверпена над Шарлеруа

Завершился матч первого тура Про Лиги

28 июля 2024, 22:09 | Обновлено 28 июля 2024, 22:10
56
0
Чемпионат Бельгии. Минимальная победа Антверпена над Шарлеруа
Getty Images/Global Images Ukraine

«Антверпен» одержал минимальную гостевую победу над «Шарлеруа» в матче первого тура бельгийской Про Лиги.

Уже в начале первого тайма Винсент Янссен открыл счет и этот гол остался единственным до завершения встречи. При этом по статистическим параметрами игра была примерно равной – гости немного больше владели мячом и подали больше угловых, а хозяева пять раз пробили в створ ворот против четырех ударов у «Антверпена».

Чемпионат Бельгии, 1 тур, 28 июля

Шарлеруа Антверпен – 0:1 (0:1)

Гол: Янссен, 10.

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чемпионат Бельгии по футболу Антверпен Шарлеруа
Олександр Шарадкін
Олександр Шарадкін Sport.ua
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