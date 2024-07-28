Чемпионат Бельгии. Минимальная победа Антверпена над Шарлеруа

«Антверпен» одержал минимальную гостевую победу над «Шарлеруа» в матче первого тура бельгийской Про Лиги.

Уже в начале первого тайма Винсент Янссен открыл счет и этот гол остался единственным до завершения встречи. При этом по статистическим параметрами игра была примерно равной – гости немного больше владели мячом и подали больше угловых, а хозяева пять раз пробили в створ ворот против четырех ударов у «Антверпена».

Чемпионат Бельгии, 1 тур, 28 июля

Шарлеруа – Антверпен – 0:1 (0:1)

Гол: Янссен, 10.