Чемпионат Бельгии. Минимальная победа Антверпена над Шарлеруа
Завершился матч первого тура Про Лиги
«Антверпен» одержал минимальную гостевую победу над «Шарлеруа» в матче первого тура бельгийской Про Лиги.
Уже в начале первого тайма Винсент Янссен открыл счет и этот гол остался единственным до завершения встречи. При этом по статистическим параметрами игра была примерно равной – гости немного больше владели мячом и подали больше угловых, а хозяева пять раз пробили в створ ворот против четырех ударов у «Антверпена».
Чемпионат Бельгии, 1 тур, 28 июля
Шарлеруа – Антверпен – 0:1 (0:1)
Гол: Янссен, 10.
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