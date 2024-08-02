Профессиональный бокс02 августа 2024, 17:28 | Обновлено 02 августа 2024, 17:43
478
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Усик рассказал, о чем разговаривал с Криштиану Роналду
Португальский футболист спрашивал Александра о боксе
02 августа 2024, 17:28 | Обновлено 02 августа 2024, 17:43
478
0
Чемпион мира по версиям WBC, WBA, IBO и WBO Александр Усик рассказал, о чем говорил с известным футболистом Криштиану Роналду.
«Он меня спрашивал о боксе, кто выигрывает (в конкретный момент боя), что происходит и потом с ним чуток шутили, когда он спросил меня: «Как ты себя чувствуешь?», а я ему ответил: «Все хорошо». Потом мы еще списались с ним и посмеялись».
Раннее Усик ответил на вопрос какой бы команде он хотел забить гол.
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