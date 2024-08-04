Барселона - Реал Мадрид - 2:1. Видео голов и обзор матча
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В американском Нью-Йорке состоялся товарищеский матч между испанскими «Барселоной» и «Реалом».
Товарищеский матч
Барселона – Реал – 2:1
Голы: Дельгадо, 42, 53 – Пасс, 81
«Барселона»: тер Штеген (Пенья, 64), Валье (Файе, 65), Кристенсен (Домингес, 46), Мартинес (Форт, 65), Бальде (Мартин, 46), Эрнандес (Юнент, 46), Берналь (Гюндоган, 77), Касадо (Дарвих, 77), Торре (Фернандес, 65), Левандовски (Роке, 76), Дельгадо (Рафинья, 64)
«Реал»: Куртуа, Васкес, Милитао (Мартинес, 56), Рюдигер (Рамон, 67), Гарсия (Обрадор, 67), Модрич, Мартин, Себальос (Лоренцо, 76), Гюлер, Эндрик (Пас, 67) Диас (Винисиус, 57)
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