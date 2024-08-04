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Испания
04 августа 2024, 12:15 | Обновлено 04 августа 2024, 12:24
811
0

Барселона - Реал Мадрид - 2:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча

04 августа 2024, 12:15 | Обновлено 04 августа 2024, 12:24
811
0
Барселона - Реал Мадрид - 2:1. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В американском Нью-Йорке состоялся товарищеский матч между испанскими «Барселоной» и «Реалом».

Товарищеский матч

Барселона – Реал – 2:1

Голы: Дельгадо, 42, 53 – Пасс, 81

«Барселона»: тер Штеген (Пенья, 64), Валье (Файе, 65), Кристенсен (Домингес, 46), Мартинес (Форт, 65), Бальде (Мартин, 46), Эрнандес (Юнент, 46), Берналь (Гюндоган, 77), Касадо (Дарвих, 77), Торре (Фернандес, 65), Левандовски (Роке, 76), Дельгадо (Рафинья, 64)

«Реал»: Куртуа, Васкес, Милитао (Мартинес, 56), Рюдигер (Рамон, 67), Гарсия (Обрадор, 67), Модрич, Мартин, Себальос (Лоренцо, 76), Гюлер, Эндрик (Пас, 67) Диас (Винисиус, 57)

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Виталий Петровский
Виталий Петровский Sport.ua
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