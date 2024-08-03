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  4. Он поможет Мудрику. Челси рассчитывает подписать еще одного украинца
Англия
03 августа 2024, 12:32 |
3513
19

Он поможет Мудрику. Челси рассчитывает подписать еще одного украинца

Георгий Судаков – цель лондонцев на летнее трансферное окно

03 августа 2024, 12:32 |
3513
19
Он поможет Мудрику. Челси рассчитывает подписать еще одного украинца
Getty Images/Global Images Украина. Георгий Судаков и Михаил Мудрик

21-летний полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков заинтересовал ряд именитых клубов Европы.

По информации британского издания Daily Express, украинский футболист входит в список трансферных целей «Челси» на летнее окно. «Челси» близок к продаже Конора Галлагера, а Судаков должен стать его заменой. Также «Челси» рассчитывает распрощаться с Рахимом Стерлингом, которым интересуются клубы из Саудовской Аравии. Трансферная стоимость Георгия оценивается в 60 миллионов фунтов. Daily Express отмечает, что переход Судакова поможет вингеру «Челси» Михаилу Мудрику лучше раскрыть свой потенциал, ведь у футболистов есть связь на поле.

Из клубов АПЛ к Судакову также проявляют интерес «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл».

Ранее «Шахтер» отказался продавать Судакова «Наполи» за 40 миллионов евро.

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Рахим Стерлинг Георгий Судаков трансферы УПЛ трансферы АПЛ трансферы Михаил Мудрик Челси Шахтер Донецк Конор Галлахер
Дмитро Олійник Источник: Daily Express
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Комментарии 19
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DaVinci
Почалося)
З Довбиком тема закрилася тепер будуть про Судакова писати по 5 раз на день)
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+6
Показать Скрыть 1 ответ
Boodya
Бачу новину і бачу автора і не дивуюсь😂
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+4
GloryUkraine
Один українець допоможе другому.
Тепер зрозуміло чому Шахтар підписав ще одного Педріньйо. 
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+4
Показать Скрыть 2 ответа
Bulba_sumkin
Это чтоб Мише было с кем в спортзале видосики пилить)) 
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+2
LexХХХ
О! Знову Санта Барбара з переходом Судакова. Сезон третій, серія - 1
Ответить
+1
Володимир
Это не более , чем новость просто для хоть какой- то новости .. Галлахер =Судаков ?!?!?!!!  
Ответить
+1
Alehandro
Якщо ще й Луніна хтось купить, то сайт можна буде сміливо перейменовувати на sudakov.ua
Ответить
0
serg1508
Допоможе тексти для татух писати без помилок ?🤔
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0
Показать Скрыть 1 ответ
El_Maestro
Как там говорят: "Маслом каши не испортишь"))))
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0
Pavel_i_CO
Новий регбійний клуб відкривають в Лондоні??
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0
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Main
Свидетели гола Шапаренко Франции - против )
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-1
Main
Было бы неплохо, думаю у Георгия получилось бы в АПЛ
Ответить
-8
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