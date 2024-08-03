Он поможет Мудрику. Челси рассчитывает подписать еще одного украинца

21-летний полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков заинтересовал ряд именитых клубов Европы.

По информации британского издания Daily Express, украинский футболист входит в список трансферных целей «Челси» на летнее окно. «Челси» близок к продаже Конора Галлагера, а Судаков должен стать его заменой. Также «Челси» рассчитывает распрощаться с Рахимом Стерлингом, которым интересуются клубы из Саудовской Аравии. Трансферная стоимость Георгия оценивается в 60 миллионов фунтов. Daily Express отмечает, что переход Судакова поможет вингеру «Челси» Михаилу Мудрику лучше раскрыть свой потенциал, ведь у футболистов есть связь на поле.

Из клубов АПЛ к Судакову также проявляют интерес «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл».

Ранее «Шахтер» отказался продавать Судакова «Наполи» за 40 миллионов евро.