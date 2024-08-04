Вернидуб вошел в десятку тренеров-старожилов УПЛ

Матчем «Кривбасса» против «Черноморца» (1:0) Юрий Вернидуб открыл свой 11-й сезон в чемпионатах Украины. Он стал 10-м тренером, достигшим этого рубежа. 8 сезонов Вернидуб проработал с «Зарей» (2011/12 – 2018/19) и 3 – с «Кривбассом» (2022/23 – 2024/25).

Наивысшие достижения его команд – бронза луганчан в ЧУ-2016/17 и криворожцев в ЧУ-2023/24. К слову, победа бело-красно-черных над «моряками» стала 130-й для Вернидуба в УПЛ, в том числе 30-й во главе «Кривбасса».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Тренеры, проведшие наибольшее количество сезонов в УПЛ

Тренер К Сезоны 1. Мирон МАРКЕВИЧ 23 1992-2002, 2004, 2006-2016 2. Николай ПАВЛОВ 21 1992-1995, 1997-2005, 2008-2015 3. Мирча ЛУЧЕСКУ 17 2004-2016, 2021-2024 4. Валерий ЯРЕМЧЕНКО 15 1992-1999, 2002-2003, 2005-2006, 2008, 2011-2012 5. Михаил ФОМЕНКО 14 1993-1996, 1999-2004, 2006-2009 6. Олег ТАРАН 13 1998-2003, 2007-2010, 2013-2015 Виталий КВАРЦЯНЫЙ 13 1995-1996, 2003-2006, 2011-2017 8. Анатолий ЗАЯЕВ 11 1992-1996, 1999, 2002-2005, 2013 Вячеслав ГРОЗНЫЙ 11 1992, 1997-1998, 2003-2004, 2006, 2010, 2014-2016, 2019 Юрий ВЕРНИДУБ 10 2012-2019, 2023-2025

Сезоны обозначены годом их окончания.