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Украина. Премьер лига
04 августа 2024, 13:02 | Обновлено 04 августа 2024, 13:31
374
0

Вернидуб вошел в десятку тренеров-старожилов УПЛ

Наставник «Кривбасса» открыл свой 11-й сезон в чемпионатах Украины

04 августа 2024, 13:02 | Обновлено 04 августа 2024, 13:31
374
0
Вернидуб вошел в десятку тренеров-старожилов УПЛ
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Матчем «Кривбасса» против «Черноморца» (1:0) Юрий Вернидуб открыл свой 11-й сезон в чемпионатах Украины. Он стал 10-м тренером, достигшим этого рубежа. 8 сезонов Вернидуб проработал с «Зарей» (2011/12 – 2018/19) и 3 – с «Кривбассом» (2022/23 – 2024/25).

Наивысшие достижения его команд – бронза луганчан в ЧУ-2016/17 и криворожцев в ЧУ-2023/24. К слову, победа бело-красно-черных над «моряками» стала 130-й для Вернидуба в УПЛ, в том числе 30-й во главе «Кривбасса».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Тренеры, проведшие наибольшее количество сезонов в УПЛ

Тренер

К

Сезоны

1.

Мирон МАРКЕВИЧ

23

1992-2002, 2004, 2006-2016

2.

Николай ПАВЛОВ

21

1992-1995, 1997-2005, 2008-2015

3.

Мирча ЛУЧЕСКУ

17

2004-2016, 2021-2024

4.

Валерий ЯРЕМЧЕНКО

15

1992-1999, 2002-2003, 2005-2006, 2008, 2011-2012

5.

Михаил ФОМЕНКО

14

1993-1996, 1999-2004, 2006-2009

6.

Олег ТАРАН

13

1998-2003, 2007-2010, 2013-2015

Виталий КВАРЦЯНЫЙ

13

1995-1996, 2003-2006, 2011-2017

8.

Анатолий ЗАЯЕВ

11

1992-1996, 1999, 2002-2005, 2013

Вячеслав ГРОЗНЫЙ

11

1992, 1997-1998, 2003-2004, 2006, 2010, 2014-2016, 2019

Юрий ВЕРНИДУБ

10

2012-2019, 2023-2025

Сезоны обозначены годом их окончания.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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