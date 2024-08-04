Вернидуб вошел в десятку тренеров-старожилов УПЛ
Наставник «Кривбасса» открыл свой 11-й сезон в чемпионатах Украины
Матчем «Кривбасса» против «Черноморца» (1:0) Юрий Вернидуб открыл свой 11-й сезон в чемпионатах Украины. Он стал 10-м тренером, достигшим этого рубежа. 8 сезонов Вернидуб проработал с «Зарей» (2011/12 – 2018/19) и 3 – с «Кривбассом» (2022/23 – 2024/25).
Наивысшие достижения его команд – бронза луганчан в ЧУ-2016/17 и криворожцев в ЧУ-2023/24. К слову, победа бело-красно-черных над «моряками» стала 130-й для Вернидуба в УПЛ, в том числе 30-й во главе «Кривбасса».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Тренеры, проведшие наибольшее количество сезонов в УПЛ
|
|
Тренер
|
К
|
Сезоны
|
1.
|
Мирон МАРКЕВИЧ
|
23
|
1992-2002, 2004, 2006-2016
|
2.
|
Николай ПАВЛОВ
|
21
|
1992-1995, 1997-2005, 2008-2015
|
3.
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
17
|
2004-2016, 2021-2024
|
4.
|
Валерий ЯРЕМЧЕНКО
|
15
|
1992-1999, 2002-2003, 2005-2006, 2008, 2011-2012
|
5.
|
Михаил ФОМЕНКО
|
14
|
1993-1996, 1999-2004, 2006-2009
|
6.
|
Олег ТАРАН
|
13
|
1998-2003, 2007-2010, 2013-2015
|
|
Виталий КВАРЦЯНЫЙ
|
13
|
1995-1996, 2003-2006, 2011-2017
|
8.
|
Анатолий ЗАЯЕВ
|
11
|
1992-1996, 1999, 2002-2005, 2013
|
|
Вячеслав ГРОЗНЫЙ
|
11
|
1992, 1997-1998, 2003-2004, 2006, 2010, 2014-2016, 2019
|
|
Юрий ВЕРНИДУБ
|
10
|
2012-2019, 2023-2025
Сезоны обозначены годом их окончания.
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