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Премьер-лига
Ворскла
04.08.2024 15:30 - : -
Шахтер Донецк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
03 августа 2024, 13:10 | Обновлено 03 августа 2024, 13:11
326
0

Ворскла – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 4 августа в 15:30 видеотрансляцию матча 1-го тура УПЛ

03 августа 2024, 13:10 | Обновлено 03 августа 2024, 13:11
326
0
Ворскла – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер Донецк

В воскресенье, 4 августа, в 15:30 состоится матч 1-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Ворскла» Полтава и «Шахтер» Донецк.

Команды встретятся в Полтаве на стадионе «Ворскла» имени Алексея Бутовского.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Николай Балакин из Киевской области.

Ворскла – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча проводится на телеканале УПЛ-ТБ, который доступен на ОТТ-платформах и в кабельных сетях Киевстар ТВ, Воля ТВ, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Vodafone TV.

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Ворскла - Шахтер Ворскла Полтава Шахтер Донецк смотреть онлайн чемпионат Украины по футболу
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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