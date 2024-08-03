Ворскла – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 4 августа в 15:30 видеотрансляцию матча 1-го тура УПЛ
В воскресенье, 4 августа, в 15:30 состоится матч 1-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Ворскла» Полтава и «Шахтер» Донецк.
Команды встретятся в Полтаве на стадионе «Ворскла» имени Алексея Бутовского.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет арбитр Николай Балакин из Киевской области.
Ворскла – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча проводится на телеканале УПЛ-ТБ, который доступен на ОТТ-платформах и в кабельных сетях Киевстар ТВ, Воля ТВ, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Vodafone TV.
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