В воскресенье, 4 августа, в 15:30 состоится матч 1-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Ворскла» Полтава и «Шахтер» Донецк.

Команды встретятся в Полтаве на стадионе «Ворскла» имени Алексея Бутовского.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Николай Балакин из Киевской области.

Ворскла – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча проводится на телеканале УПЛ-ТБ, который доступен на ОТТ-платформах и в кабельных сетях Киевстар ТВ, Воля ТВ, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Vodafone TV.