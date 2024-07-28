Бывший форвард луганской Зари помог Вестерло разгромить Серкль Брюгге
Аллахьяр Сайядманеш забил третий гол хозяев
«Вестерло» одержал разгромную победу над «Серкль Брюгге» в домашнем матче первого тура бельгийской Про Лиги 2024/25.
Люка Стассен открыл счет в середине первого тайма, а вскоре после перерыва он же сделал дубль. А менее, чем через десять минут бывший форвард луганской «Зари» Аллахьяр Сайядманеш довел итоговый счет матча до разгромного. При этом «Серкль Брюгге» немного больше владел мячом и подал на один угловой больше, а «Вестерло» шесть раз пробил в створ ворот против четырех ударов у гостей.
Украинский опорный полузащитник «Вестерло» Сергей Сидорчук весь матч провел на скамейке запасных.
Чемпионат Бельгии, 1 тур, 28 июля
Вестерло – Серкль Брюгге – 3:0
Голы: Стассен, 18, Стассен, 55, Сайядманеш, 64.
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