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Чемпионат Бельгии
Вестерло
28.07.2024 20:15 – FT 3 : 0
Серкль Брюгге
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Бельгия
28 июля 2024, 23:05 | Обновлено 28 июля 2024, 23:30
293
1

Бывший форвард луганской Зари помог Вестерло разгромить Серкль Брюгге

Аллахьяр Сайядманеш забил третий гол хозяев

28 июля 2024, 23:05 | Обновлено 28 июля 2024, 23:30
293
1
Бывший форвард луганской Зари помог Вестерло разгромить Серкль Брюгге
Getty Images/Global Images Ukraine

«Вестерло» одержал разгромную победу над «Серкль Брюгге» в домашнем матче первого тура бельгийской Про Лиги 2024/25.

Люка Стассен открыл счет в середине первого тайма, а вскоре после перерыва он же сделал дубль. А менее, чем через десять минут бывший форвард луганской «Зари» Аллахьяр Сайядманеш довел итоговый счет матча до разгромного. При этом «Серкль Брюгге» немного больше владел мячом и подал на один угловой больше, а «Вестерло» шесть раз пробил в створ ворот против четырех ударов у гостей.

Украинский опорный полузащитник «Вестерло» Сергей Сидорчук весь матч провел на скамейке запасных.

Чемпионат Бельгии, 1 тур, 28 июля

Вестерло – Серкль Брюгге – 3:0

Голы: Стассен, 18, Стассен, 55, Сайядманеш, 64.

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чемпионат Бельгии по футболу Вестерло Серкль Брюгге
Олександр Шарадкін
Олександр Шарадкін Sport.ua
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Gargantua
о, Аллахьяр уже тут ))
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