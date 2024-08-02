Чемпионат Бельгии. Юнион дома обыграл Беерсхот

Домашней победой «Юниона Сен-Жилуаз» над «Беерсхотом» начался второй тур в бельгийской Про Лиге.

Деннис Эккерт открыл счет в самом начале матча, а перед перерывом Кевин Мак Аллистер удвоил преимущество хозяев. Вскоре после перерыва Шарли Кейта отыграл один гол, но сравнять счет у гостей не получилось. А хозяева под конец встречи забили третий гол – Кэмерон Пуэртас установил окончательный итог матча.

Бельгийская Про Лига, тур 2

2 августа

Юнион Сен-Жилуаз – Беерсхот (Антверпен) – 3:1 (2:0)

Голы: Эккерт, 2, Мак Аллистер, 42, Пуэртас, 83 – Кейта, 48.