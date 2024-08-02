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Чемпионат Бельгии
Юнион Сент-Жилуаз
02.08.2024 21:45 – FT 3 : 1
Беерсхот
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Бельгия
02 августа 2024, 23:58 | Обновлено 02 августа 2024, 23:59
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0

Чемпионат Бельгии. Юнион дома обыграл Беерсхот

Стартовал второй тур бельгийской Про Лиги

02 августа 2024, 23:58 | Обновлено 02 августа 2024, 23:59
12
0
Чемпионат Бельгии. Юнион дома обыграл Беерсхот
Getty Images/Global Images Ukraine

Домашней победой «Юниона Сен-Жилуаз» над «Беерсхотом» начался второй тур в бельгийской Про Лиге.

Деннис Эккерт открыл счет в самом начале матча, а перед перерывом Кевин Мак Аллистер удвоил преимущество хозяев. Вскоре после перерыва Шарли Кейта отыграл один гол, но сравнять счет у гостей не получилось. А хозяева под конец встречи забили третий гол – Кэмерон Пуэртас установил окончательный итог матча.

Бельгийская Про Лига, тур 2

2 августа

Юнион Сен-Жилуаз – Беерсхот (Антверпен) – 3:1 (2:0)
Голы: Эккерт, 2, Мак Аллистер, 42, Пуэртас, 83 – Кейта, 48.

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чемпионат Бельгии по футболу Юнион Сен-Жилуаз Беерсхот
Олександр Шарадкін
Олександр Шарадкін Sport.ua
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