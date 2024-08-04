Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Сити - Челси - 4:2. Видео голов и обзор матча
Англия
04 августа 2024, 12:20 |
552
0

Манчестер Сити - Челси - 4:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча

04 августа 2024, 12:20 |
552
0
Манчестер Сити - Челси - 4:2. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся товарищеский матч между английскими «Манчестер Сити» и «Челси». Игра проходила в рамках американского турне в Коламбусе (штат Огайо) и закончилась победой «горожан» со счетом 4:2.

Норвежский форвард «Сити» Эрлинг Холанд отличился хет-триком, еще один гол забил его соотечественник Оскар Бобб. За «Челси» забивали вышедший на замену Рахим Стерлинг (он поменял на второй тайм украинца Михаила Мудрика, который играл в старте) и Нони Мадуэке.

Товарищеский матч

Манчестер Сити – Челси – 4:2

Голы: Холанд, 4, пен, 5, 55, Бобб, 56 – Стерлинг, 59, Мадуэке, 89

«Огайо Стедиум» (Коламбус, Огайо, США)

По теме:
Ливерпуль - Манчестер Юнайтед - 3:0. Видео голов и обзор матча
Мареска сделал выводы по Мудрику. Останется ли украинец в Челси?
Новый контракт? Челси ищет компромисс с Конором Галлахером
товарищеские матчи Манчестер Сити Рахим Стерлинг Михаил Мудрик Челси Манчестер Сити - Челси Эрлинг Холанд Нони Мадуэке Оскар Бобб
Виталий Петровский
Виталий Петровский Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЛНЗ – Левый Берег. Стали известны стартовые составы
Футбол | 04 августа 2024, 11:55 0
ЛНЗ – Левый Берег. Стали известны стартовые составы
ЛНЗ – Левый Берег. Стали известны стартовые составы

Команды сыграют в первом туре УПЛ

Все медали Олимпийских игр за субботу, 3 августа
Олимпийские игры | 03 августа 2024, 23:09 0
Все медали Олимпийских игр за субботу, 3 августа
Все медали Олимпийских игр за субботу, 3 августа

Первую золотую медаль для сборной Украины принесли саблистки в командном первенстве

Золотая сабля. Медальный зачет Олимпиады: на какое место поднялась Украина?
Олимпийские игры | 04.08.2024, 06:05
Золотая сабля. Медальный зачет Олимпиады: на какое место поднялась Украина?
Золотая сабля. Медальный зачет Олимпиады: на какое место поднялась Украина?
Баколе признался, кто его больше поразил в спаррингах: Усик или Фьюри
Бокс | 04.08.2024, 07:11
Баколе признался, кто его больше поразил в спаррингах: Усик или Фьюри
Баколе признался, кто его больше поразил в спаррингах: Усик или Фьюри
Тренер Партизана: «Динамо не играет в топ-5 лиг Европы, но должно там быть»
Футбол | 04.08.2024, 08:33
Тренер Партизана: «Динамо не играет в топ-5 лиг Европы, но должно там быть»
Тренер Партизана: «Динамо не играет в топ-5 лиг Европы, но должно там быть»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Он устал!» Шакур Стивенсон рассказал, кто выиграет реванш Усик – Фьюри 
«Он устал!» Шакур Стивенсон рассказал, кто выиграет реванш Усик – Фьюри 
03.08.2024, 07:47 6
Бокс
Эстафета. Украина завершила квалификацию, мировой рекорд США
Эстафета. Украина завершила квалификацию, мировой рекорд США
02.08.2024, 20:49
Олимпийские игры
ОФИЦИАЛЬНО. Артем Довбик – игрок Ромы
ОФИЦИАЛЬНО. Артем Довбик – игрок Ромы
02.08.2024, 18:09 62
Футбол
Минус претендент. Магучих и Геращенко лишились топ-соперницы в финале ОИ
Минус претендент. Магучих и Геращенко лишились топ-соперницы в финале ОИ
03.08.2024, 11:16 4
Олимпийские игры
Он поможет Мудрику. Челси рассчитывает подписать еще одного украинца
Он поможет Мудрику. Челси рассчитывает подписать еще одного украинца
03.08.2024, 12:32 27
Футбол
ВИДЕО. Звезда сборной Украины получил травму. Врачи сразу выбежали на поле
ВИДЕО. Звезда сборной Украины получил травму. Врачи сразу выбежали на поле
03.08.2024, 07:01 6
Футбол
Определен третий полуфиналист олимпийского футбольного турнира
Определен третий полуфиналист олимпийского футбольного турнира
02.08.2024, 23:02
Олимпийские игры
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
03.08.2024, 08:24 1
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем