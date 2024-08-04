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  4. Мудрик выйдет в стартовом составе Челси на матч против Манчестер Сити
Англия
04 августа 2024, 00:19 | Обновлено 04 августа 2024, 00:23
377
0

Мудрик выйдет в стартовом составе Челси на матч против Манчестер Сити

Поединок состоится 4 августа в 00:30

04 августа 2024, 00:19 | Обновлено 04 августа 2024, 00:23
377
0
Мудрик выйдет в стартовом составе Челси на матч против Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Сегодня, 4 августа, состоится товарищеский матч между английскими «Челси» и «Манчестер Сити».

Игра состоится в американском городе Коламбус и начнется в 00:30 по Киеву.

За «пенсионеров» с первых минут против чемпиона Английской Премьер-лиги будет играть украинский вингер Михаил Мудрик.

В прошлом сезоне Мудрик сыграл за «Челси» во всех турнирах 41 матч, забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи.

Ранее Мудрик продемонстрировал навыки футбольного фристайла.

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Михаил Мудрик Челси Манчестер Сити Челси - Манчестер Сити стартовые составы товарищеские матчи чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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