Мудрик выйдет в стартовом составе Челси на матч против Манчестер Сити

Сегодня, 4 августа, состоится товарищеский матч между английскими «Челси» и «Манчестер Сити».

Игра состоится в американском городе Коламбус и начнется в 00:30 по Киеву.

За «пенсионеров» с первых минут против чемпиона Английской Премьер-лиги будет играть украинский вингер Михаил Мудрик.

В прошлом сезоне Мудрик сыграл за «Челси» во всех турнирах 41 матч, забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи.

Ранее Мудрик продемонстрировал навыки футбольного фристайла.