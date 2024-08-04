Англия04 августа 2024, 00:19 | Обновлено 04 августа 2024, 00:23
377
0
Мудрик выйдет в стартовом составе Челси на матч против Манчестер Сити
Поединок состоится 4 августа в 00:30
04 августа 2024, 00:19 | Обновлено 04 августа 2024, 00:23
377
0
Сегодня, 4 августа, состоится товарищеский матч между английскими «Челси» и «Манчестер Сити».
Игра состоится в американском городе Коламбус и начнется в 00:30 по Киеву.
За «пенсионеров» с первых минут против чемпиона Английской Премьер-лиги будет играть украинский вингер Михаил Мудрик.
В прошлом сезоне Мудрик сыграл за «Челси» во всех турнирах 41 матч, забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи.
Ранее Мудрик продемонстрировал навыки футбольного фристайла.
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