Лига чемпионов04 августа 2024, 12:30 | Обновлено 04 августа 2024, 12:59
120
0
Хартс – Рейнджерс – 0:0. На Динамо без голов. Обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Шотландии
04 августа 2024, 12:30 | Обновлено 04 августа 2024, 12:59
120
0
Глазго Рейнджерс начал чемпионат с выездной ничьей с Хартсом. На выезде фавориты не смогли распечатать ворота соперника – 0:0. Теперь команда отправится на матч с киевским Динамо.
Напомним, что Рейнджерс сыграет в квалификации Лиги чемпионов с киевским Динамо. Первая игра состоится 6 августа, а ответный матч – 13 августа.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 04 августа 2024, 07:11 5
Известный хевивейтер отметил Тайсона
Футбол | 04 августа 2024, 11:40 2
Игорь Краснопир отличился в спарринге с любителями
Олимпийские игры | 03.08.2024, 17:01
Олимпийские игры | 03.08.2024, 23:09
Футбол | 04.08.2024, 10:30
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
03.08.2024, 07:01 6
02.08.2024, 13:50 2
02.08.2024, 20:02 1
02.08.2024, 20:49
02.08.2024, 11:44 28
03.08.2024, 00:55 5
02.08.2024, 17:28 4