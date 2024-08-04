Хартс – Рейнджерс – 0:0. На Динамо без голов. Обзор матча

Глазго Рейнджерс начал чемпионат с выездной ничьей с Хартсом. На выезде фавориты не смогли распечатать ворота соперника – 0:0. Теперь команда отправится на матч с киевским Динамо.

Напомним, что Рейнджерс сыграет в квалификации Лиги чемпионов с киевским Динамо. Первая игра состоится 6 августа, а ответный матч – 13 августа.