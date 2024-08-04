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Лига чемпионов
04 августа 2024, 12:30 | Обновлено 04 августа 2024, 12:59
120
0

Хартс – Рейнджерс – 0:0. На Динамо без голов. Обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Шотландии

04 августа 2024, 12:30 | Обновлено 04 августа 2024, 12:59
120
0
Хартс – Рейнджерс – 0:0. На Динамо без голов. Обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Глазго Рейнджерс начал чемпионат с выездной ничьей с Хартсом. На выезде фавориты не смогли распечатать ворота соперника – 0:0. Теперь команда отправится на матч с киевским Динамо.

Напомним, что Рейнджерс сыграет в квалификации Лиги чемпионов с киевским Динамо. Первая игра состоится 6 августа, а ответный матч – 13 августа.

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Глазго Рейнджерс Динамо - Рейнджерс Хартс
Виталий Петровский
Виталий Петровский Sport.ua
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