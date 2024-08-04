МОРАЕС: «Украина должна победить. Эта страна не убивает невинных людей»

Бывший нападающий сборной Украины Жуниор Мораес рассказал, какие ощущения пережил в начале полномасштабного вторжения российских оккупантов на территорию Украины в феврале 2022 года, а также дал понять, что у этой войны не может быть иной концовки, кроме как победы Украины – страны, которая не развязывала кровавые боевые действия.

«Очень тяжело снова об этом думать. Иногда у меня даже случаются провалы в памяти, когда я пытаюсь вспомнить начало всего этого. Слава Богу, моя семья застряла в Бразилии за несколько дней [до начала полномасштабного вторжения российских оккупантов на территорию Украины], потому что один из моих родственников заразился Covid-19 прямо перед посадкой на самолет, летящий в Украину. Это произошло в воскресенье, а в среду началась война. Я был один со своим другом Лучано и его сыном. В 5 утра он меня разбудил. Он был таким бледным. Он все время показывал мне свой телефон: «Смотри, смотри, Украину бомбят, война!» Я думал, что это был кошмарный сон, я не мог в это поверить. Война в 2022 году? Как это было возможно? И тут я увидел бомбы прямо из окна своей квартиры в Киеве. Я не знал, оставаться ли там или сесть в машину и уехать. Это был ужас».

«Шахтер» поместил нас в гостиницу, дороги были перекрыты. Все, что я мог сделать, это молиться. Я был беспомощен. Клуб искал решение, как вывезти нас из страны, собрав игроков и их семьи в одном месте. Мы многим ему обязаны. В Киеве возникла паника. Это было сложно организовать. Через три с половиной дня мы получили логистическую поддержку от Александера Чеферина (президента УЕФА – прим. ред.), чтобы иметь возможность пересечь границу. Я долго не мог поговорить с семьей, с этим было очень тяжело жить. Как будто люди вокруг нас потеряли свои мечты. Лидерам этого мира необходимо сказать, что война должна прекратиться немедленно. Сейчас, не завтра. Украина должна победить. Это не та страна, которая убивает невинных людей».

«Каждый день я общаюсь с людьми там [в Украине]. Мы с женой оказываем материальную помощь. И каждый день мы содействуем миру. Сейчас я делаю это в Париже, завтра буду в Мексике с той же целью. Я не могу поверить, что украинские дети проходят через это. Страна этого не заслуживает. Как можно отправить ребенка в школу, не зная, не произойдет ли за это время воздушная атака и вы его больше не увидите? Они [российские войска] также нацелены на больницы. Знаете, подруга нашей семьи Наташа лежала в больнице в слезах вместе со своим сыном, который только родился. Российские ракеты разрушили часть этой больницы, пока рождались дети. Наша подруга и ее семья остались невредимыми, но им придется жить с этой травмой всю жизнь», – рассказал Мораес.

Также Мораес признался, что носить футболку сборной Украины было для него величайшей честью в карьере.