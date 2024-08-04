Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МОРАЕС: «Носить футболку сборной Украины – величайшая честь в карьере»
Сборная УКРАИНЫ
04 августа 2024, 10:26 |
621
1

МОРАЕС: «Носить футболку сборной Украины – величайшая честь в карьере»

Экс-форвард «Динамо» и «Шахтера» дал понять, что сохраняет особое отношение к нашей стране

04 августа 2024, 10:26 |
621
1
МОРАЕС: «Носить футболку сборной Украины – величайшая честь в карьере»
УАФ. Жуниор Мораес

Бывший форвард донецкого «Металлурга», «Динамо», «Шахтера» и сборной Украины Жуниор Мораес вспомнил, как проходила его адаптация к нашему футболу, а также дал понять, что продолжает испытывать теплые чувства к стране.

«Поначалу мне было очень трудно адаптироваться, потому что контраст с Бразилией был разительным, это совершенно другая культура. В первые недели погода была непривычной: очень холодно. До приезда [в Украину] я ни разу не играл на снегу. В Бразилии я часто приглашал друзей к себе домой, устраивал вечеринки… К тому же, я был молод. Но как только люди поймут, что вы хороший человек, взаимодействие меняется к лучшему. Изучив местный язык и историю страны, я понял, почему люди действовали иначе. На самом деле я расширил сознание, и люди начали дружить со мной. Моя жена тоже приехала жить в Донецк. Все это придало мне уверенности, которой мне не хватало, и я начал достигать целей. Через три года мы переехали в Киев. Там родились и выросли мои сын и дочь. Мы ели борщ и сырники. Жизнь была хорошей, за десять лет мы увидели, как страна росла, строилась и развивалась...»

«За три года я стал лучшим бомбардиром в истории «Металлурга». Потом я выиграл свой первый трофей с киевским «Динамо», реализовал мечту – играть и забивать в Лиге чемпионов. В «Шахтере» я пережил лучший период в своей карьере, дважды завоевал звание лучшего бомбардира чемпионата. Поэтому вполне естественно, что у меня возникло желание принять гражданство [Украины]. Я научился любить эту страну. Мне посчастливилось, что меня тренировал Андрей Шевченко… Нет, правда, носить футболку сборной Украины было величайшей честью в моей карьере», - сказал Мораес.

Напомним, в марте 2022 года Жуниор Мораес покинул Украину, после чего продолжил карьеру в «Коринтиансе», однако спустя год с небольшим покинул бразильский клуб, так и не добившись успехов.

По теме:
Жуниор Мораес рассказал, за кого болел бы, если б играли Бразилия и Украина
МОРАЕС: «Украина должна победить. Эта страна не убивает невинных людей»
Ворскла – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Жуниор Мораес сборная Украины по футболу Шахтер Донецк Металлург Донецк Динамо Киев
Алексей Сливченко Источник: So Foot
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЛНЗ – Левый берег. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 04 августа 2024, 11:00 0
ЛНЗ – Левый берег. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ЛНЗ – Левый берег. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Недавний дебютант поделится опытом с дебютантом нынешним

Анонс Олимпиады на 4 августа. Когда и в каких видах выступят украинцы?
Олимпийские игры | 04 августа 2024, 09:23 7
Анонс Олимпиады на 4 августа. Когда и в каких видах выступят украинцы?
Анонс Олимпиады на 4 августа. Когда и в каких видах выступят украинцы?

Sport.ua представляет анонс 9-го дня ОИ-2024 совместно с FAVBET

ВИДЕО. Ломаченко и Стивенсон едва не подрались перед боем Кроуфорда
Бокс | 04.08.2024, 09:55
ВИДЕО. Ломаченко и Стивенсон едва не подрались перед боем Кроуфорда
ВИДЕО. Ломаченко и Стивенсон едва не подрались перед боем Кроуфорда
«Позор ему за...» Фаны Жироны разнесли Довбика после перехода в Рому
Футбол | 03.08.2024, 13:40
«Позор ему за...» Фаны Жироны разнесли Довбика после перехода в Рому
«Позор ему за...» Фаны Жироны разнесли Довбика после перехода в Рому
Баколе признался, кто его больше поразил в спаррингах: Усик или Фьюри
Бокс | 04.08.2024, 07:11
Баколе признался, кто его больше поразил в спаррингах: Усик или Фьюри
Баколе признался, кто его больше поразил в спаррингах: Усик или Фьюри
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ALKOSruLKA
Краще б на дрони задонатив, чим язиком молоти
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Топ-клуб нацелился на трансфер Зинченко этим летом. Арсенал принял решение
Топ-клуб нацелился на трансфер Зинченко этим летом. Арсенал принял решение
03.08.2024, 11:18 13
Футбол
ВИДЕО. После матча Франции и Аргентины на Олимпиаде игроки устроили драку
ВИДЕО. После матча Франции и Аргентины на Олимпиаде игроки устроили драку
03.08.2024, 00:55 4
Олимпийские игры
Он поможет Мудрику. Челси рассчитывает подписать еще одного украинца
Он поможет Мудрику. Челси рассчитывает подписать еще одного украинца
03.08.2024, 12:32 27
Футбол
Анри вывел Францию в полуфинал ОИ. Определены все пары 1/2 финала
Анри вывел Францию в полуфинал ОИ. Определены все пары 1/2 финала
03.08.2024, 00:23 1
Олимпийские игры
Прыжки в высоту. Магучих и Геращенко – в финале ОИ-2024. Левченко выбыла
Прыжки в высоту. Магучих и Геращенко – в финале ОИ-2024. Левченко выбыла
02.08.2024, 12:56 28
Олимпийские игры
Левченко на первой же высоте завершила выступления на ОИ-2024
Левченко на первой же высоте завершила выступления на ОИ-2024
02.08.2024, 11:44 28
Олимпийские игры
Эстафета. Украина завершила квалификацию, мировой рекорд США
Эстафета. Украина завершила квалификацию, мировой рекорд США
02.08.2024, 20:49
Олимпийские игры
МАГУЧИХ: «Это было как тренировка, я попробовала, и теперь жду финала»
МАГУЧИХ: «Это было как тренировка, я попробовала, и теперь жду финала»
02.08.2024, 13:50 2
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем