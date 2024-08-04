МОРАЕС: «Носить футболку сборной Украины – величайшая честь в карьере»

Бывший форвард донецкого «Металлурга», «Динамо», «Шахтера» и сборной Украины Жуниор Мораес вспомнил, как проходила его адаптация к нашему футболу, а также дал понять, что продолжает испытывать теплые чувства к стране.

«Поначалу мне было очень трудно адаптироваться, потому что контраст с Бразилией был разительным, это совершенно другая культура. В первые недели погода была непривычной: очень холодно. До приезда [в Украину] я ни разу не играл на снегу. В Бразилии я часто приглашал друзей к себе домой, устраивал вечеринки… К тому же, я был молод. Но как только люди поймут, что вы хороший человек, взаимодействие меняется к лучшему. Изучив местный язык и историю страны, я понял, почему люди действовали иначе. На самом деле я расширил сознание, и люди начали дружить со мной. Моя жена тоже приехала жить в Донецк. Все это придало мне уверенности, которой мне не хватало, и я начал достигать целей. Через три года мы переехали в Киев. Там родились и выросли мои сын и дочь. Мы ели борщ и сырники. Жизнь была хорошей, за десять лет мы увидели, как страна росла, строилась и развивалась...»

«За три года я стал лучшим бомбардиром в истории «Металлурга». Потом я выиграл свой первый трофей с киевским «Динамо», реализовал мечту – играть и забивать в Лиге чемпионов. В «Шахтере» я пережил лучший период в своей карьере, дважды завоевал звание лучшего бомбардира чемпионата. Поэтому вполне естественно, что у меня возникло желание принять гражданство [Украины]. Я научился любить эту страну. Мне посчастливилось, что меня тренировал Андрей Шевченко… Нет, правда, носить футболку сборной Украины было величайшей честью в моей карьере», - сказал Мораес.

Напомним, в марте 2022 года Жуниор Мораес покинул Украину, после чего продолжил карьеру в «Коринтиансе», однако спустя год с небольшим покинул бразильский клуб, так и не добившись успехов.