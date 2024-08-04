Другие новости04 августа 2024, 12:07 |
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ФОТО. Роналду с возлюбленной показали, как проводят время в Мадриде
Криштиану и Джорджина находят время на отдых, развлечения и тренировки
04 августа 2024, 12:07 |
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Звездный португальский футболист Криштиану Роналду и его возлюбленная Джорджина Родригес вернулись в Мадрид после отдыха на Мальорке.
Джорджина выложила несколько фотографий и видео, на которых можно увидеть, что пара успевает поиграть с детьми, вкусно покушать, оформить культурную программу, но также не забывает и о тренировках. Бегать у Криштиану, конечно же, получается гораздо лучше.
Ранее чемпион мира по версиям WBC, WBA, IBO и WBO Александр Усик рассказал, о чем говорил с Криштиану Роналду.
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