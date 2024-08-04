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04 августа 2024, 12:07 |
1775
1

ФОТО. Роналду с возлюбленной показали, как проводят время в Мадриде

Криштиану и Джорджина находят время на отдых, развлечения и тренировки

04 августа 2024, 12:07 |
1775
1
ФОТО. Роналду с возлюбленной показали, как проводят время в Мадриде
Инстаграм Джорджины Родригес

Звездный португальский футболист Криштиану Роналду и его возлюбленная Джорджина Родригес вернулись в Мадрид после отдыха на Мальорке.

Джорджина выложила несколько фотографий и видео, на которых можно увидеть, что пара успевает поиграть с детьми, вкусно покушать, оформить культурную программу, но также не забывает и о тренировках. Бегать у Криштиану, конечно же, получается гораздо лучше.

Ранее чемпион мира по версиям WBC, WBA, IBO и WBO Александр Усик рассказал, о чем говорил с Криштиану Роналду.

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отпуск Криштиану Роналду фото отдых lifestyle Джорджина Родригес
Владимир Клепач Источник: Instagram
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