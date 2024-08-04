Англия04 августа 2024, 12:37 |
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Ливерпуль - Манчестер Юнайтед - 3:0. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча
04 августа 2024, 12:37 |
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Состоялся товарищеский поединок между английскими «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» в рамках предсезонного тура. Игра проходила в Америке, в Южной Каролине.
Товарищеский матч
Манчестер Юнайтед – Ливерпуль – 0:3
Голы: Карвалью, 10, Джонс, 36, Цимикас, 61
«Уильям-Брайс Стедиум» (Колумбия, Южная Каролина).
Ранее свой матч сыграли «Манчестер Сити» и «Челси», он закончился со счетом 4:2.
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