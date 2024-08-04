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  4. Ливерпуль - Манчестер Юнайтед - 3:0. Видео голов и обзор матча
Англия
04 августа 2024, 12:37 |
172
0

Ливерпуль - Манчестер Юнайтед - 3:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча

04 августа 2024, 12:37 |
172
0
Ливерпуль - Манчестер Юнайтед - 3:0. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся товарищеский поединок между английскими «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» в рамках предсезонного тура. Игра проходила в Америке, в Южной Каролине.

Товарищеский матч

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль – 0:3

Голы: Карвалью, 10, Джонс, 36, Цимикас, 61

«Уильям-Брайс Стедиум» (Колумбия, Южная Каролина).

Ранее свой матч сыграли «Манчестер Сити» и «Челси», он закончился со счетом 4:2.

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Ливерпуль Манчестер Юнайтед товарищеские матчи Манчестер Юнайтед - Ливерпуль
Виталий Петровский
Виталий Петровский Sport.ua
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