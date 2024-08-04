Хет-трик Холанда. Ман Сити переиграл Челси в спарринге

Состоялся товарищеский матч между английскими «Манчестер Сити» и «Челси». Игра проходила в рамках американского турне в Коламбусе (штат Огайо) и закончилась победой «горожан» со счетом 4:2.

Норвежский форвард «Сити» Эрлинг Холанд отличился хет-триком, еще один гол забил его соотечественник Оскар Бобб. За «Челси» забивали вышедший на замену Рахим Стерлинг (он поменял на второй тайм украинца Михаила Мудрика, который играл в старте) и Нони Мадуэке.

Товарищеский матч

Манчестер Сити – Челси – 4:2

Голы: Холанд, 4, пен, 5, 55, Бобб, 56 – Стерлинг, 59, Мадуэке, 89

«Огайо Стедиум» (Коламбус, Огайо, США)