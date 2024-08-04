Товарищеские матчи
04.08.2024 00:30 – FT 4 : 2
Англия04 августа 2024, 17:03 | Обновлено 04 августа 2024, 19:37
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Ман Сити – Челси – 4:2. Хет-трик Холанда, Мудрик отбегал тайм. Видео голов
Смотрите видеообзор товарищеского матча в США
04 августа 2024, 17:03 | Обновлено 04 августа 2024, 19:37
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4
4 августа состоялся товарищеский матч между командами Манчестер Сити и Челси.
Поединок прошел на стадионе Огайо в Коламбусе. Игра завершилась победой горожан со счетом 4:2.
Хет-трик в составе подопечных Жузепа Гвардиолы оформил Эрлинг Холанд. Украинский вингер лондонского клуба Михаил Мудрик провел на поле первый тайм, после чего был заменен на Нони Мадуэке.
Товарищеский матч. 4 августа, Коламбус
Манчестер Сити – Челси – 4:2
Голы: Холанд, 4 (пен.), 5, 56, Бобб, 55 – Стерлинг, 59, Мадуэке, 89
Видеообзор матча:
События матча
89’
ГОЛ ! Мяч забил Чуквунонсо Мадуэке (Челси).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Рахим Стерлинг (Челси).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Оскар Бобб (Манчестер Сити).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
4’
ГОЛ ! С пенальти забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
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Комментарии 4
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Мудрик "відбігав" тайм))))
Мурзік тільки бігає,думає що на тренуванні
Мудрик непоганий тайм провів. Був активний, не випадав з гри.
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