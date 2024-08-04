Манчестер Юнайтед пропустил три безответных мяча от Ливерпуля
Команды сыграли товарищеский поединок
Состоялся товарищеский поединок между английскими «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» в рамках предсезонного тура Игра проходила в Америке, в Южной Каролине.
«Ливерпуль» уверенно выиграл со счетом 3:0.
Голи за «мерсисайдцев» забивали Фабиу Карвалью, Кертис Джонс и Костантинос Цимикас.
Товарищеский матч
Манчестер Юнайтед – Ливерпуль – 0:3
Голы: Карвалью, 10, Джонс, 36, Цимикас, 61
«Уильям-Брайс Стедиум» (Колумбия, Южная Каролина).
Ранее свой матч сыграли «Манчестер Сити» и «Челси», он закончился со счетом 4:2.
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