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Товарищеские матчи
Манчестер Юнайтед
04.08.2024 02:45 – FT 0 : 3
Ливерпуль
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Англия
04 августа 2024, 04:48 | Обновлено 04 августа 2024, 05:00
47
0

Манчестер Юнайтед пропустил три безответных мяча от Ливерпуля

Команды сыграли товарищеский поединок

04 августа 2024, 04:48 | Обновлено 04 августа 2024, 05:00
47
0
Манчестер Юнайтед пропустил три безответных мяча от Ливерпуля

Состоялся товарищеский поединок между английскими «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» в рамках предсезонного тура Игра проходила в Америке, в Южной Каролине.

«Ливерпуль» уверенно выиграл со счетом 3:0.

Голи за «мерсисайдцев» забивали Фабиу Карвалью, Кертис Джонс и Костантинос Цимикас.

Товарищеский матч

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль – 0:3

Голы: Карвалью, 10, Джонс, 36, Цимикас, 61

«Уильям-Брайс Стедиум» (Колумбия, Южная Каролина).

Ранее свой матч сыграли «Манчестер Сити» и «Челси», он закончился со счетом 4:2.

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Манчестер Юнайтед Ливерпуль Манчестер Юнайтед - Ливерпуль товарищеские матчи
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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