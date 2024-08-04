Манчестер Юнайтед пропустил три безответных мяча от Ливерпуля

Состоялся товарищеский поединок между английскими «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» в рамках предсезонного тура Игра проходила в Америке, в Южной Каролине.

«Ливерпуль» уверенно выиграл со счетом 3:0.

Голи за «мерсисайдцев» забивали Фабиу Карвалью, Кертис Джонс и Костантинос Цимикас.

Товарищеский матч

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль – 0:3

Голы: Карвалью, 10, Джонс, 36, Цимикас, 61

«Уильям-Брайс Стедиум» (Колумбия, Южная Каролина).

Ранее свой матч сыграли «Манчестер Сити» и «Челси», он закончился со счетом 4:2.