Олимпия – Кремень, Пробой – Хуст. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

4 августа завершается первый предварительный этап Кубка Украины 2024/25.

Два поединка запланированы на 4 августа 2024 года.

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Кубок Украины 2024/25. Первый предварительный этап

4 августа 2024

13:00. Олимпия (Савинцы) – Кремень (Кременчуг). Полтава. Стадион Молодежный

16:00. Пробой (Городенка) – Хуст. Городенка. Стадион Колос

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13:00. Олимпия (Савинцы) – Кремень (Кременчуг)

16:00. Пробой (Городенка) – Хуст