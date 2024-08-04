Кубок Украины04 августа 2024, 09:59 | Обновлено 04 августа 2024, 10:06
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Олимпия – Кремень, Пробой – Хуст. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Два поединка 1-го раунда Кубка Украины запланированы на 4 августа
04 августа 2024, 09:59 | Обновлено 04 августа 2024, 10:06
74
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4 августа завершается первый предварительный этап Кубка Украины 2024/25.
Два поединка запланированы на 4 августа 2024 года.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Кубок Украины 2024/25. Первый предварительный этап
4 августа 2024
- 13:00. Олимпия (Савинцы) – Кремень (Кременчуг). Полтава. Стадион Молодежный
- 16:00. Пробой (Городенка) – Хуст. Городенка. Стадион Колос
Смотрите видеотрансляцию матчей
13:00. Олимпия (Савинцы) – Кремень (Кременчуг)
16:00. Пробой (Городенка) – Хуст
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