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Кубок Украины
04 августа 2024, 09:59 | Обновлено 04 августа 2024, 10:06
74
0

Олимпия – Кремень, Пробой – Хуст. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Два поединка 1-го раунда Кубка Украины запланированы на 4 августа

04 августа 2024, 09:59 | Обновлено 04 августа 2024, 10:06
74
0
Олимпия – Кремень, Пробой – Хуст. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Кремень

4 августа завершается первый предварительный этап Кубка Украины 2024/25.

Два поединка запланированы на 4 августа 2024 года.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Кубок Украины 2024/25. Первый предварительный этап

4 августа 2024

  • 13:00. Олимпия (Савинцы) – Кремень (Кременчуг). Полтава. Стадион Молодежный
  • 16:00. Пробой (Городенка) – Хуст. Городенка. Стадион Колос

Смотрите видеотрансляцию матчей

13:00. Олимпия (Савинцы) – Кремень (Кременчуг)

16:00. Пробой (Городенка) – Хуст

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Назначены судьи на матчи предварительного раунда Кубка Украины
Олимпия Савинцы Кремень Кременчуг Пробой Городенка Хуст Кубок Украины по футболу смотреть онлайн
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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