Ханс-Дитер ФЛИК: «Победа над Реалом? Это лишь репетиция»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился впечатлениями от товарищеского матча в США против мадридского «Реала» (победа со счетом 2:1):

«Играть против «Реала» – это всегда здорово. Мы стали лучше по сравнению с матчем против «Ман Сити». Мне очень понравилось, как мы играли, когда владели мячом. Ощущения очень хорошие. Это всего лишь репетиция, но мы справились очень хорошо», – заявил Флик.

Свой следующий товарищеский матч в рамках турне по США «Барселона» проведет 7 августа против «Милана».