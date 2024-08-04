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  4. Ханс-Дитер ФЛИК: «Победа над Реалом? Это лишь репетиция»
Испания
04 августа 2024, 13:08 | Обновлено 04 августа 2024, 13:30
453
0

Ханс-Дитер ФЛИК: «Победа над Реалом? Это лишь репетиция»

Тренер «Барселоны» – о товарищеском матче

04 августа 2024, 13:08 | Обновлено 04 августа 2024, 13:30
453
0
Ханс-Дитер ФЛИК: «Победа над Реалом? Это лишь репетиция»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился впечатлениями от товарищеского матча в США против мадридского «Реала» (победа со счетом 2:1):

«Играть против «Реала» – это всегда здорово. Мы стали лучше по сравнению с матчем против «Ман Сити». Мне очень понравилось, как мы играли, когда владели мячом. Ощущения очень хорошие. Это всего лишь репетиция, но мы справились очень хорошо», – заявил Флик.

Свой следующий товарищеский матч в рамках турне по США «Барселона» проведет 7 августа против «Милана».

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Ханс-Дитер Флик Барселона Реал Мадрид товарищеские матчи Барселона - Реал Мадрид
Олег Дидух Источник: AS
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