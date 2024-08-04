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Товарищеские матчи
Барселона
04.08.2024 02:00 – Матч прерван, 17’ 0 : 0
Реал Мадрид
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Испания
04 августа 2024, 05:16 | Обновлено 04 августа 2024, 06:00
1531
0

Победа после грозы. Барселона переиграла Реал в товарищеском Эль-Классико

Игра закончилась со счетом 2:1

04 августа 2024, 05:16 | Обновлено 04 августа 2024, 06:00
1531
0
Победа после грозы. Барселона переиграла Реал в товарищеском Эль-Классико
Х. Барселона

В американском Нью-Йорке состоялся товарищеский матч мж испанскими «Барселоной» и «Реалом».

Игра, кроме перерыва между таймами, вместила в себя еще один перерыв – после 17 минут команды ушли с поля из-за сильной грозы. Была вероятность, что матч вообще не будет доигран, однако все же футболисты вернулись на поле.

Победу благодаря дублю Дельгадо одержала «Барселона». В «Реала» гол престижа забил Пас. Украинец Андрей Лунин остался в запасе «сливочных».

Товарищеский матч

Барселона – Реал – 2:1

Голы: Дельгадо, 42, 53 – Пасс, 81

«Барселона»: тер Штеген (Пенья, 64), Валье (Файе, 65), Кристенсен (Домингес, 46), Мартинес (Форт, 65), Бальде (Мартин, 46), Эрнандес (Юнент, 46), Берналь (Гюндоган, 77), Касадо (Дарвих, 77), Торре (Фернандес, 65), Левандовски (Роке, 76), Дельгадо (Рафинья, 64)

«Реал»: Куртуа, Васкес, Милитао (Мартинес, 56), Рюдигер (Рамон, 67), Гарсия (Обрадор, 67), Модрич, Мартин, Себальос (Лоренцо, 76) , Гюллер, Эндрик (Пасс, 67) Диас (Винисиус, 57)

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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