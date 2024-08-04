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Барселона
04.08.2024 02:00 – FT 2 : 1
Реал Мадрид
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Испания
04 августа 2024, 16:52 |
1168
0

Барселона – Реал Мадрид – 2:1. Как пропустил Куртуа. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча Soccer Champions Tour в США

04 августа 2024, 16:52 |
1168
0
Барселона – Реал Мадрид – 2:1. Как пропустил Куртуа. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 4 августа состоялся товарищеский матч на турнире Soccer Champions Tour между командами Барселона и Реал Мадрид.

Поединок прошел на стадионе Мидоулэндс в Ист Рутерфорде. Игра завершилась победой каталонцев со счетом 2:1.

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин провел всю встречу на скамейке запасных. Ворота сливочных защищал Тибо Куртуа.

Товарищеский матч. Soccer Champions Tour, 4 августа

Барселона – Реал Мадрид – 2:1

Голы: Дельгадо, 42, 54 – Пас, 82

Видеообзор матча:

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Soccer Champions Tour Тибо Куртуа Андрей Лунин видео голов и обзор товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Барселона Барселона - Реал Мадрид Реал Мадрид
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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