Товарищеские матчи
04.08.2024 02:00 – FT 2 : 1
Испания04 августа 2024, 16:52 |
1168
0
Барселона – Реал Мадрид – 2:1. Как пропустил Куртуа. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча Soccer Champions Tour в США
04 августа 2024, 16:52 |
1168
0
В ночь на 4 августа состоялся товарищеский матч на турнире Soccer Champions Tour между командами Барселона и Реал Мадрид.
Поединок прошел на стадионе Мидоулэндс в Ист Рутерфорде. Игра завершилась победой каталонцев со счетом 2:1.
Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин провел всю встречу на скамейке запасных. Ворота сливочных защищал Тибо Куртуа.
Товарищеский матч. Soccer Champions Tour, 4 августа
Барселона – Реал Мадрид – 2:1
Голы: Дельгадо, 42, 54 – Пас, 82
Видеообзор матча:
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 04 августа 2024, 17:26 1
Команды выдали неплохую игру в стартовом туре УПЛ
Олимпийские игры | 03 августа 2024, 23:55 1
Джулиан Альфред стала чемпионкой Олимпиады, Ша'Карри Ричардсон – вторая
Бокс | 04.08.2024, 09:55
Олимпийские игры | 04.08.2024, 07:31
Олимпийские игры | 04.08.2024, 06:05
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
03.08.2024, 08:24 1
02.08.2024, 18:09 64
03.08.2024, 00:23 2
02.08.2024, 20:02 1
02.08.2024, 23:02
03.08.2024, 00:55 6
03.08.2024, 07:47 6
03.08.2024, 12:32 28