В ночь на 4 августа состоялся товарищеский матч на турнире Soccer Champions Tour между командами Барселона и Реал Мадрид.

Поединок прошел на стадионе Мидоулэндс в Ист Рутерфорде. Игра завершилась победой каталонцев со счетом 2:1.

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин провел всю встречу на скамейке запасных. Ворота сливочных защищал Тибо Куртуа.

Товарищеский матч. Soccer Champions Tour, 4 августа

Барселона – Реал Мадрид – 2:1

Голы: Дельгадо, 42, 54 – Пас, 82

Видеообзор матча: