Сегодня, 4 августа, состоится товарищеский матч между каталонской «Барселоной» и мадридским «Реалом».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет в американском городе Ист-Ратерфорд и стартует в 02:00.

В прошлом сезоне «Реал» и «Барселона» дважды встречались в Ла Лиге, «галактикос» дважды торжествовали – 2:1 и 3:2. «Реал» также выиграл Эль-классико у «Барселоны» в Суперкубке Испании – 4:1.

За «Реал» играет голкипер сборной Украины Андрей Лунин.

Трансляцию матча проведет канал Спорт 1 и Спорт 2.

Барселона – Реал Мадрид. Эль-классико в США. Смотреть онлайн. LIVE