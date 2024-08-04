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04.08.2024 02:00 – 10 0 : 0
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
04 августа 2024, 02:00 |
3324
1

Барселона – Реал Мадрид. Эль-классико в США. Смотреть онлайн. LIVE

Матч состоится 4 августа в 02:00 по Киеву

04 августа 2024, 02:00 |
3324
1
Барселона – Реал Мадрид. Эль-классико в США. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин и Роберт Левандовски

Сегодня, 4 августа, состоится товарищеский матч между каталонской «Барселоной» и мадридским «Реалом».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет в американском городе Ист-Ратерфорд и стартует в 02:00.

В прошлом сезоне «Реал» и «Барселона» дважды встречались в Ла Лиге, «галактикос» дважды торжествовали – 2:1 и 3:2. «Реал» также выиграл Эль-классико у «Барселоны» в Суперкубке Испании – 4:1.

За «Реал» играет голкипер сборной Украины Андрей Лунин.

Трансляцию матча проведет канал Спорт 1 и Спорт 2.

Барселона – Реал Мадрид. Эль-классико в США. Смотреть онлайн. LIVE

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Андрей Лунин Реал Мадрид Барселона Барселона - Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу смотреть онлайн
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Harun Bakircioğlu
В Нью-Йорке короче, в 11 км от Манхэттена. Там этих пригородов, черт ногу сломит, что к чему относится и к какому штату или городу.
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