Матч Барселоны и Реала прервали из-за грозы

4 августа в 02:00 по киевскому времени начался товарищеский матч между испанскими «Барселоной» и «Реалом». Игра проходит в американском Нью-Йорке.

На 17 минуте игру остановили из-за грозы и ударов молний.

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Сообщается, что матч возобновится, если в течение 30 минут в радиусе 13 километров вокруг стадиона не ударит молния.

Напомним, украинец Андрей Лунин остался в запасе «Реала».