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Испания
04 августа 2024, 02:53 | Обновлено 04 августа 2024, 03:22
219
0

Матч Барселоны и Реала прервали из-за грозы

Игра может вообще не возобновиться

04 августа 2024, 02:53 | Обновлено 04 августа 2024, 03:22
219
0
Матч Барселоны и Реала прервали из-за грозы
Getty Images/Global Images Ukraine

4 августа в 02:00 по киевскому времени начался товарищеский матч между испанскими «Барселоной» и «Реалом». Игра проходит в американском Нью-Йорке.

На 17 минуте игру остановили из-за грозы и ударов молний.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Сообщается, что матч возобновится, если в течение 30 минут в радиусе 13 километров вокруг стадиона не ударит молния.

Напомним, украинец Андрей Лунин остался в запасе «Реала».

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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