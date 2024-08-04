Испания04 августа 2024, 02:53 | Обновлено 04 августа 2024, 03:22
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Матч Барселоны и Реала прервали из-за грозы
Игра может вообще не возобновиться
04 августа 2024, 02:53 | Обновлено 04 августа 2024, 03:22
219
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4 августа в 02:00 по киевскому времени начался товарищеский матч между испанскими «Барселоной» и «Реалом». Игра проходит в американском Нью-Йорке.
На 17 минуте игру остановили из-за грозы и ударов молний.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Сообщается, что матч возобновится, если в течение 30 минут в радиусе 13 километров вокруг стадиона не ударит молния.
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