Полесье – Олимпия. Квалификации ЛК. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите самые интересные моменты ответного матча
В четверг, 1 августа, проходит ответный матч 2-го раунда квалификации Лиги конференций 2024/2025 между «Полесьем» из Житомира и словенским клубом «Олимпия» Любляна.
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Команды играють в Гливице (Польша) на поле местного городского стадиона. Матч начался в 19:00.
Напомним, в первой встрече команд в Любляне со счетом 2:0 победила «Олимпия».
Лига конференции. 2-й раунд квалификации. Ответный матч, 1 августа.
Полесье – Олимпия Любляна – 1:1
Голы: Кушниренко, 1 – Флоруц, 11.
ГОЛ! Кушниренко, 1 мин, 1:0
ГОЛ! Флоруц, 11 мин, 1:1
Трансляция матча
События матча
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