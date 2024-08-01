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Лига конференций Квалификация
Полесье
01.08.2024 19:00 – 66 1 : 1
Олимпия Любляна
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
01 августа 2024, 19:35 |
2158
0

Полесье – Олимпия. Квалификации ЛК. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты ответного матча

01 августа 2024, 19:35 |
2158
0
Полесье – Олимпия. Квалификации ЛК. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Полесье

В четверг, 1 августа, проходит ответный матч 2-го раунда квалификации Лиги конференций 2024/2025 между «Полесьем» из Житомира и словенским клубом «Олимпия» Любляна.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды играють в Гливице (Польша) на поле местного городского стадиона. Матч начался в 19:00.

Напомним, в первой встрече команд в Любляне со счетом 2:0 победила «Олимпия».

Лига конференции. 2-й раунд квалификации. Ответный матч, 1 августа.

Полесье – Олимпия Любляна – 1:1

Голы: Кушниренко, 1 – Флоруц, 11.

ГОЛ! Кушниренко, 1 мин, 1:0

ГОЛ! Флоруц, 11 мин, 1:1

Трансляция матча

События матча

11’
ГОЛ ! Мяч забил Raul Florucz (Олимпия Любляна).
1’
ГОЛ ! Мяч забил Богдан Кушниренко (Полесье).
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Полесье Житомир Лига конференций Полесье - Олимпия видео голов и обзор Олимпия Любляна
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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