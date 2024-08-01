В четверг, 1 августа, проходит ответный матч 2-го раунда квалификации Лиги конференций 2024/2025 между «Полесьем» из Житомира и словенским клубом «Олимпия» Любляна.

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Команды играють в Гливице (Польша) на поле местного городского стадиона. Матч начался в 19:00.

Напомним, в первой встрече команд в Любляне со счетом 2:0 победила «Олимпия».

Уже на 1-й минуте в номинально домашнем матче «волки» вышли вперед. Автором первого гола в истории «Полесья» в еврокубках стал Богдан Кушниренко. На 11-й минуте Флоруц сравнял счет в матче.

ВИДЕО. Полесье забило исторический гол на 38 сек, но быстро пропустило

ГОЛ! Кушниренко, 1 мин, 1:0

ГОЛ! Флоруц, 11 мин, 1:1

Трансляция матча