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Испания
01 августа 2024, 19:30 |
1630
0

Известны финансовые детали перехода Довбика в Рому. Есть процент от продажи

Украинский голеадор перейдет в «Рому»

01 августа 2024, 19:30 |
1630
0
Известны финансовые детали перехода Довбика в Рому. Есть процент от продажи
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

27-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые хотели его подписать в летнее трансферное окно.

Украинский голеадор сделал выбор в пользу римской «Ромы» и уже скоро завершит переход в клуб. Артем уже прилетел в Рим, где пройдет медицинский осмотр. По информации авторитетного каталонского журналиста Ивана Кироса, «Рома» заплатит за Довбика 34 миллиона евро + 5 миллионов евро легких бонусов. Также в соглашении будет прописан процент от будущей продажи – 10%.

Артем стал лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги 2023/24. У украинца – 24 гола. Он обошел Александера Серлота из «Вильярреала», на счету которого 23 забитых мяча.

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Дмитро Олійник Источник: X (Twitter)
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